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Aygün: Biz birlikte Derinceyiz

Fatih Mahallesi’nde ikamet eden Geylan ailesini ziyaret eden ve burada hem aile bireyleri hem de bölge sakinleriyle bir araya gelen Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, “Biz birlikte Derinceyiz” dedi
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Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, AKPDerince İlçe Kadın Kolları’nın düzenlediği programlar kapsamında seçim sürecinde hanelerine konuk olduğu vatandaşları yeniden ziyaret ediyor. Fatih Mahallesi’nde ikamet eden İsmet & Münire Geylan ailesinin evine konuk olan Başkan Aygün’e bu ziyaretinde eşi Şükran Aygün, AKPDerince İlçe Başkanı Selçuk Çakıroğlu, İlçe Kadın Kolları Başkanı Züleyha Uslu, Fatih Mahallesi Muhtarı Mutlu Karakaş ve teşkilat mensupları da eşlik etti.

BİRLİK MESAJI

Geylan ailesinin yanı sıra mahalledeki komşularının da katılımıyla gerçekleşen buluşmada konuşan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, “İlçe Kadın Kollarımızın düzenlediği programlar vasıtasıyla seçim sürecinde bizleri hanelerine konuk eden ailelerimizi ziyaret ediyor, halkımızla gönül birlikteliğimizi pekiştiriyoruz. Bu akşam bizleri evlerinde misafir eden Fatih Mahallesi sakinlerimiz Geylan ailesine ve kıymetli komşularına teşekkür ediyorum. Sizlerin fikir ve görüşleri bizim için çok önemli. Biz birlikte Derinceyiz” dedi.

Bugün 16:02 TSİ - Siyaset

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