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Gazi Paşa, sevdiği şarkılar eşliğinde anıldı

Kocaeli Sanayi Oda Orkestrası tarafından, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 81’nci yıldönümü nedeniyle gerçekleştirilen ‘Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar’ konseri büyük ilgiye sahne oldu
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Kocaeli Sanayi Oda Orkestrası, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediye intikalinin 81’nci yıldönümü nedeniyle, ‘Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar Konseri’ gerçekleştirildi. Sabancı Kültür ve Kongre Merkezi’nde yoğun ilgiye sahne olan etkinliğe Vali Hüseyin Aksoy, KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve eşi Rüya Zeytinoğlu, Garnizon Komutanı Yalçın Payal, Deniz Hava Komutanı Alper Yeniel, Denizaltı Filosu Komutanı Tuğamiral Hasan Çankaya, Gölcük Tersane Komutanı Tuğamiral Aydın Eken, İl Kültür Müdür Vekili Ercan Yamen, Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık, Tarihçi yazar Necmettin Özçelik ve çok sayıda davetli katıldı.

ZEYTİNOĞLU: İLGİ MUTLU ETTİ

Konsere gösterilen ilginin kendilerini mutlu ettiğini belirten KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Atamızın 81. ölüm yıldönümünde hüzünlü bir geceye başladık. Herkesin hasret duyduğu atamızı sevdiği işlere yer vererek bu organizasyonu yapmak istedik. Bu organizasyonu iki senedir yapıyoruz.  Daha farklı bir çalışma yapmak istemiştik, beğenilmesi bizi çok mutlu etti. Amacımız Atamızı sevdiği şarkılarla yad etmekti. Oda olarak bu videoyu ve Atamızın özel fotoğraflarını arşivlemeye devam edeceğiz” dedi.

ATA’NIN SEVDİĞİ 21 ŞARKI

Solist Berk Özbek’in yorumuna, enstrümanda Erkin Özlü( Keman), Hamdi Görgülü(Kanun)  Muhsin Kuloğlu(Gitar), Kaan Yurtsever’in (Ritim) eşlik ettiği Atatürk’ün en sevdiği 21  şarkıdan oluşan repertuarda şu şarkılar seslendirildi: “Bülbülüm Altın Kafeste, İki Keklik,  Fikrimin İnce Gülü, Çile Bülbülüm, Çökertme, Edremit’in Gelini, İzmir’in Kavakları, Havada Bulut Yok, Çanakkale İçinde, Manastırın Ortasında, Yörük Ali, Sarı Zeybek, Kimseye Etmem Şikayet, Nihansın Dideden, Olmaz İlaç Sine-i Sad Pareme, Aman Doktor,  Çalın Davulları, Kırmızı Gülün Alı Var, Vardar Ovası, Kırmızı Buğday, Uzun İnce Bir Yoldayım.”

Bugün 16:05 TSİ - Yaşam

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