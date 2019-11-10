İYİ Parti Kartepe ’den kitap bağışı

İYİ Parti Kartepe İlçe Teşkilatı, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen kitap okuma etkinliği kapsamında, kitap bağışlarını kabul etmişti. İYİ Parti İlçe Teşkilatı Başkanı Haluk Tamyüksel ve Eda Yılmaz, toplanan kitapların şehit yakınlarına ulaştırıldığını bildirdi. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Eda Yılmaz, “Bağışlanan kitaplarımızı Şehit Yakını olan kardeşlerimize göndermiş olup, bağışlanacak tüm kitapları yine ihtiyacı olan şehirlere ve kardeşlerimize göndereceğiz.Kartepe halkının destekleri ve önerileri ile daha İYİ olarak yapmaya devam edeceğiz” dedi.