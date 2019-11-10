“Atatürk ulus olmayı öğretti”

Türk Eğitim Sen Kocaeli 1 No’lu Şube Başkanı Yaşar Şanlı, 10 Kasım Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü Anma Günü nedeniyle açıklamalarda bulundu. Atatürk’ün Türk milletine ulus olmayı öğrettiğini belirten Şanlı, “İçeride Sultan Halifeye dışarda Emperyalizme karşı mücadele etti. Türk'e kapıkulu olmadığını, Allah'ın kulu olduğunu anlattı. Bilge Kağan'ın ‘Ey Türk titre ve kendine dön!’ sözünü ‘Ne Mutlu Türk'üm Diyene!’ diyerek yeniledi. Türk'e bir ulus olduğunu öğretti” ifadelerini kullandı.