Önceki tüm yurtta ve ilimizde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 81’nci yıldönümü nedeniyle matem vardı. İzmit Yıldız Anaokulu öğrencileri de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm günü olan 10 Kasım için günler öncesinden hazırlanarak, çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi. Öğrenciler, büyük kurtarıcıyı duydukları saygı ve özlemi, söyledikleri şiir ve şarkılarla, bir kez daha haykırdı. "Mustafa Kemaller Tükenmez" temasıyla gerçekleştirilen etkinlikler, "Atam İzindeyiz" sesleri ile sona erdi.
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Yıldız Anaokulu’nda Atatürk özlemi
İzmit’te bulunan Yıldız Anaokulu’nda, Gazi Mustafa Kemal Atatür2ün vefatının 81’nci yıldönümü nedeniyle tören gerçekleştirildi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz