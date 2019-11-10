Yıldız Anaokulu’nda Atatürk özlemi

Önceki tüm yurtta ve ilimizde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 81’nci yıldönümü nedeniyle matem vardı. İzmit Yıldız Anaokulu öğrencileri de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm günü olan 10 Kasım için günler öncesinden hazırlanarak, çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi. Öğrenciler, büyük kurtarıcıyı duydukları saygı ve özlemi, söyledikleri şiir ve şarkılarla, bir kez daha haykırdı. "Mustafa Kemaller Tükenmez" temasıyla gerçekleştirilen etkinlikler, "Atam İzindeyiz" sesleri ile sona erdi.