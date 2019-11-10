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TBMM Araştırma Komisyonu’ndan Büyükakın’a ziyaret

Başkan Büyükakın, TBMM Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozuklukları Araştırma Komisyonu üyelerini makamında konuk etti.
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Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, TBMM Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozuklukları Araştırma Komisyonu üyelerini makamında konuk etti.  Başkan Büyükakın’a komisyonun amaçları hakkında bilgiler veren Komisyon Başkanı Kemal Çelik, hazırlayacakları raporla özel çocukların eğitimleri konusundaki önerilerini yetkili kuruluşlara sunacaklarını belirtti. Kemal Çelik ayrıca, “Komisyon çalışmalarımız partilerin üzerindedir. Birlik içerisinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bakanlıklarımız nezdinde çalışmalarımız ve tespitlerimizi dile getirdik, getirmeye de devam edeceğiz” dedi.

ÖZEL ÇOCUKLAR İÇİN FARKINDALIK ÇALIŞMALARI ÖNEMLİ

“Sivil toplum kuruluşlarımızla da yeni çalışma yolları arıyoruz” diyen Komisyon Başkanı Kemal Çelik, “İstihdam odaklı çözüm yolları da arıyoruz” ifadelerini sarf etti. Belediye başkanlarının kendileri açısından çok önemli olduğunu da dile getiren Çelik, Kocaeli’deki özel çocuklara yönelik yapılan projeleri de yerinde inceleyeceklerini söyledi. AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu’nun da yer aldığı TBMM Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozuklukları Araştırma Komisyonu üyelerini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, özel çocuklar için farkındalık çalışmalarının çok önemli olduğunu dile getirdi.

TARAMA FAALİYETLERİNİN  ÖNEMİNE DEĞİNDİ

Down Sendromu, Otizm ve diğer gelişim bozukluklarının yanı sıra engellilerin tedavileri ve eğitimleri gibi birçok ihtiyaca cevap verecek projelerin kentlerde ihtiyaç duyulduğunu dile getirerek komisyon üyelerinin çok önemli bir görev aldığını sözlerine ekleyen Başkan Büyükakın, gelişim bozukluklarında erken tanıya dikkat çekerek, tarama faaliyetlerinin önemine değindi. Başkan Büyükakın ayrıca, “Şehirlerimizde ki başarılı uygulamalarının ülkemizin diğer kentlerine yaygınlaştırılması da sağlanmalıdır. Bunun yanı sıra TBMM çatısında yapılacak yasa çalışmalarını da çok değerli buluyorum” ifadelerini sarf etti.  Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hasan Aydınlık, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümnü’nün de hazır bulunduğu birliktelik yapılan görüş alışverişinin ardından sona erdi.

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