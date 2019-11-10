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Vali Hüseyin Aksoy da maçı izledi

Vali Hüseyin Aksoy, TFF 3. Lig 2. Grup 12. Hafta karşılaşmasında Kocaelispor – Fatsa Belediyespor arasında gerçekleşen futbol karşılaşmasını izledi.

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Vali Hüseyin Aksoy, TFF 3. Lig 2. Grup 12. Hafta karşılaşmasında KocaelisporFatsa Belediyespor arasında gerçekleşen futbol karşılaşmasını izledi. Kocaelispor   Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı izleyen  Aksoy, Kocaeli Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu ve Haydar Akar, İl Emniyet Müdürü Veysal Titioğlu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Kartepe Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Kocaman, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, Kocaelispor Kulübü Başkanı Hüseyin Üzülmez ve Siyasi Parti İl Başkanları ile birlikte izledi. Maçın ardından Aksoy’un “Kocaelispor bugün 3-0 lık bir galibiyet aldı. Bütün takımı kutluyorum. Şampiyonluk yolunda önemli bir maçtı. Hedefimiz bir üst lige çıkmak. Onun içinde bu galibiyetler büyük önem taşıyor. İnşallah Kocaeli’yi bu yıl şampiyon olarak görüp, bir sonraki yıl bir üst ligde mücadele etmeyi arzu ediyoruz. Kocaelispor kentin ortak paydasıdır. Herkesin destek vermesi gereken bir takım. Emeği geçen ve Kocaelispora katkı sunan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Bugün 17:03 TSİ - Spor

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