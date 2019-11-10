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DSP’den Cumhuriyet’in 96.Yaşına 96 Fidan

Demokratik Sol Parti İl Başkanı Halim Dedeoğlu ve teşkilat üyeleri, İzmit İlçe Başkanı Ömer Karakaya’nın girişimiyle bugün İzmit Gündoğdu Mahallesi Bülent Ecevit Fidanlığı’nda Cumhuriyet’in 96. yaşına özel 96 adet fidan dikti.

Yasemin Kaya
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Fidan dikimi etkinliğine DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu’nun yanı sıra, Başkan Yardımcıları Acar Çakar, Hüseyin Tuluç, Gülden Ayaz, İzmit İlçe Başkanı Ömer Karakaya eşi Meral Karakaya, İl Disiplin Kurulu Üyeleri Rasim Kara, Hülya Yıldırım, İzmit İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Yıldırım, Sultan Kara, İzmit İlçe Yöneticisi Güldane Abay, Ülker Şimşek, Körfez İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Sema Balcı,  DSP eski İl Başkan Yardımcısı Haşmet Aktaş , CHP İzmit İlçe Üyesi Kemalettin Derin , CHP İzmit eski İlçe yöneticisi Ali Kuzu, Gündoğdu Mahallesi Muhtar Azası İbrahim Günday, Yeşilova Karaağaç Camii Müezzini Mesut Bektaş  vatandaşların da bulunduğu  etkinliğe elli kişi katıldı. 

DEDEOĞLU: ATAMIZI VE ŞEHİTLERİMİZİ RAHMETLE ANIYORUZ

Etkinlikte konuşan Dedeoğlu; “İzmit İlçe örgütümüzün girişimiyle çok güzel bir faaliyete katıldık. Cumhuriyetimizin 96. yaşı nedeniyle 96 fidan dikmek istedik. 10 Kasım Atamızı Anma Günü’ne denk gelmesi de çok kıymetli. Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Bülent Ecevit’i ve tüm şehitleri saygı ve minnetle anıyoruz. Sanayiden dolayı gittikçe havası kirlenen yaşanılması zorlaşan kentimize bu fidanlarımız armağan olsun”  dedi.

KARAKAYA: ATATÜRK DEVRİMLERİNİ YAŞATACAĞIZ

Dedeoğlu’nun ardından konuşan İzmit İlçe Başkanı Ömer Karakaya; “Bugün burada yanımızda olan misafirlerimize bu sürece destek olan İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne  bana destek olan  il ve ilçe örgütüme, siyasi yapı gözetmeden benimle yol yürüyen dostlarıma, süreci takip ederek sesimiz olan basın emekçilerine  teşekkür ederim. Bugün  ülkemizi bağımsızlığına kavuşturan cumhuriyeti kurarak bizlerin özgür bireyler olmasının önünü açan ulu önder baş komutan  dünya lideri Mustafa Kemal ATATÜRK 'ün aramızdan ayrılışının 81. yıl dönümü bu vesileyle birkez daha önünde saygı şükran ve minnetle eğiliyoruz ruhun şad olsun .Bizler senin kurduğun Cumhuriyeti ve devrimlerini   ilelebet yaşatmak için var gücümüzle mücadele edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Bugün 17:47 TSİ - Siyaset

Muhabir Yasemin Kaya

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