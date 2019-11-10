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İntihara kalkıştı, ailesi son anda ipten aldı

İzmit’te evinde intihara kalkışan Gökhan C.'yi, olayı fark eden ailesi son anda ipten aldı
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Olay, İzmit Gündoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. Gökhan C. adlı şahıs evinde intihara kalkıştı. Evinde kendini asan şahsı son anda fark eden ailesi Gökhan C.’yi ipten son anda aldı. Hemen hastaneye kaldırılan Gökhan C. tedavi altına alındı.

Dün 23:03 TSİ - Asayiş

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