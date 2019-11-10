Olay, İzmit Gündoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. Gökhan C. adlı şahıs evinde intihara kalkıştı. Evinde kendini asan şahsı son anda fark eden ailesi Gökhan C.’yi ipten son anda aldı. Hemen hastaneye kaldırılan Gökhan C. tedavi altına alındı.
Dün 23:03 TSİ- Asayiş Güncelleme: Dün 23:05 TSİ
İntihara kalkıştı, ailesi son anda ipten aldı
İzmit’te evinde intihara kalkışan Gökhan C.'yi, olayı fark eden ailesi son anda ipten aldı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz