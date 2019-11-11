Körfez'e bağlı Kuzey Mahallesi Pamuk Sokak’ta meydana gelen olayda; Y.Ç. ile kiracısı arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Y.Ç. ve eşi G.Ç., bıçaklanırken; çocukları S.Ç. ise darp edildi. Bu sırada iki ailenin yakınlarının toplanması üzerine ihbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri önlem alarak güvenliği sağladı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri yaralı Y.Ç. ve eşi G.Ç.’yi hastaneye kaldırdı. Y.Ç. ve G.Ç., tedaviye alınırken; hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili 3 kişi polis tarafından gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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Kiracılarıyla tartışan karı koca bıçaklandı
Körfez'de kiracılarıyla tartışan Y.Ç. ve eşi G.Ç., bıçaklanarak yaralanırken, 12 yaşındaki çocukları S.Ç. ise darp edildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz