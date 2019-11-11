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Kocaeli’de başladı, İstanbul’da bitti!

Gebze’de darp edilen 3 kişi, İstanbul’daki düğünü bastı. Olayda 1 kişi ölürken, 2 kişi yaralandı.
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Edinilen bilgilere göre, İstanbul Pendik’te bulunan bir sokak düğününe davetli olarak gelen bir baba ve 2 oğluna, düğün alanının yakınında silahlı saldırıda bulundu. Saldırıda baba ile 1 oğlu yaralanırken diğer oğlu hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen 3 kişi ve onlara yardım ettiği anlaşılan 1 kişi olmak üzere toplam 4 kişi Pendik Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler tarafından gözaltına alındı. A.E, E.E, H.E, C.E ifadeleri alınmak üzere Pendik Asayiş Büro'ya getirildi.

GEBZE’DE DARP

Şüpheliler, polise verdikleri ilk ifadede saldırıda bulundukları kişilerle aralarında kız alıp verme meselesinden sorun başladığı söyledi. Şüpheliler, karşı tarafın, yakınlarını Gebze ilçesinde darp ettiklerini bu yüzden de aralarındaki husumetin büyüdüğünü anlattı. Bu husumet sonucunda saldırıyı gerçekleştirdiklerini söyledi. 

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