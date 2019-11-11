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İzmit Belediyesi Atatürk için ve tüm şehitler için mevlit okuttu

İzmit Belediyesi 10 Kasım nedeniyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitler için Mevlid-i Şerif okuttu. Programda bin adet helva dağıtıldı.

Nazım Özgün Erbulan
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İzmit Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 81’inci yıl dönümünde kurtuluş kahramanları ve tüm şehitler için akşam namazının ardından İzmit Fevziye Camii’nde mevlit programı ve helva dağıtım etkinliği gerçekleştirdi. Fevziye Camii İmamı Faruk Çoban, Çınarlı Camii İmamı Hüseyin Ayaz, Karagöz Mescidi İmam Hatibi Numan Uysal ve Eren Camii İmamı aynı zamanda Türk Diyanet Vakıf Sen Kocaeli Şube Başkanı Mehmet Ali Karadaşlı tarafından okunan Mevlid-i Şerif’in ardından vatandaşlara helva ikramı yapıldı.

YOĞUN KATILIM

Mevlid-i Şerif’in okunduğu ve bin helvanın dağıtıldığı etkinliğe CHP İzmit Belediyesi Başkanvekili Necat Çakır, İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, CHP İzmit Belediye Meclis Üyesi ve Muhtarlar Masası Koordinatörü Süleyman Şen, İYİ Parti İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Yaşar Kardeş, İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız ve yönetimi, İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Andız ve yönetimi, çok sayıda partili ve vatandaş katılım gösterdi.  Mevlid-i Şerif’in okunmasının ardından Fevziye Camii avlusunda helva dağıtımına vatandaş yoğun ilgi gösterdi.

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Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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Yorumlar

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İzmitli - Hem Atatürkü hem dini kullanıyorsunuz çok uyanıksınız valla eskiden birini kullanıyorsunuz bari aferim ama bu millet bunuda yer İstanbul belediyesinden kopyalayın etkinlikleri saf cahil gerici Müslüman kesim (size göre) bunuda yiyecek sonuçta

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