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Makedonyalı Türk bakan ilimize geliyor

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti dış yatırımlardan sorumlu bakanı Dr. Elvın Hasan çeşitli temaslar yapmak üzere 13 Kasım Çarşamba günü Kocaeli’ne geliyor.

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Makedonya’da Cumhuriyeti'nin Dış Yatırımlardan Sorumlu Türk asıllı Devlet Bakanı aynı zamanda Türk Hareket Partisinin genel başkan yardımcısı Dr. Elvın Hasan 13 Kasım günü Saat 13.00 da valiyi ziyareti ile başlayacak olan programı Perşembe günü Gebze’de sona erecek. İlimizde iki gün boyunca çeşitli işadamları, sanayi ve ticaret odaları ile görüşmeler sağlayacak olan bakan Hasan Otomotiv, beyaz eşya, inşaat, tekstil, ilaç, ziraat, tarım ürünleri turizm gibi birçok alanda ülkesine yatırımlar yapılmasını isteyecek. Bakan Elvın Hasan Türkiye Makedonya arsında köprü vazifesi gören Türk toplumunun durumunu hem resmi makamlarla hem  de hemşeri dernekleriyle görüşecek. İşte Bakanın programı:

13 KASIM 2019 ÇARŞAMBA 

13:00 - KOCAELİ VALILIĞI

14:00 - KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

15:00 - İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

16:00 - İZMİT TİCARET ODASI ZİYARETİ ODA ÜYELERİ İLE BULUŞMA

19:00 - WELBORN HOTEL YEMEK

14 KASIM 2019 PERŞEMBE

09:00 - KOCAELİ SANAYİ ODASI ZİYARETİ GENÇ GİRİŞİMCİLERLE BULUŞMA 10:30 - GEBZE OSB FABRİKA ZİYARETİ PÜRPLAST FABRİKASI MURAT KABLO FABRİKASI

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