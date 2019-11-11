Makedonyalı Türk bakan ilimize geliyor

Makedonya’da Cumhuriyeti'nin Dış Yatırımlardan Sorumlu Türk asıllı Devlet Bakanı aynı zamanda Türk Hareket Partisinin genel başkan yardımcısı Dr. Elvın Hasan 13 Kasım günü Saat 13.00 da valiyi ziyareti ile başlayacak olan programı Perşembe günü Gebze’de sona erecek. İlimizde iki gün boyunca çeşitli işadamları, sanayi ve ticaret odaları ile görüşmeler sağlayacak olan bakan Hasan Otomotiv, beyaz eşya, inşaat, tekstil, ilaç, ziraat, tarım ürünleri turizm gibi birçok alanda ülkesine yatırımlar yapılmasını isteyecek. Bakan Elvın Hasan Türkiye Makedonya arsında köprü vazifesi gören Türk toplumunun durumunu hem resmi makamlarla hem de hemşeri dernekleriyle görüşecek. İşte Bakanın programı:
13 KASIM 2019 ÇARŞAMBA
13:00 - KOCAELİ VALILIĞI
14:00 - KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
15:00 - İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
16:00 - İZMİT TİCARET ODASI ZİYARETİ ODA ÜYELERİ İLE BULUŞMA
19:00 - WELBORN HOTEL YEMEK
14 KASIM 2019 PERŞEMBE
09:00 - KOCAELİ SANAYİ ODASI ZİYARETİ GENÇ GİRİŞİMCİLERLE BULUŞMA 10:30 - GEBZE OSB FABRİKA ZİYARETİ PÜRPLAST FABRİKASI MURAT KABLO FABRİKASI
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz