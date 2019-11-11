Dondurma reklamı 'sıkıntılı'

RTÜK İzleme ve Değerlendirme Daire Başkan Yardımcısı Murat Ellialtı, reklam içeriklerinde bazı düzenlemelere gidileceğini belirterek, “Asitli içecekler ve dondurma reklamları içerisinde sıkıntılı hususlar var. Özellikle dondurma reklamlarında genel ahlak sınırını aşan sorunlar olabiliyor. Bunlarda da bir düzenlemeye giderek birtakım ortak çalışmalarla bunu çözmeye çalışıyoruz” dedi.

TBMM Dilekçe Komisyonu Obezite İle Mücadele Alt Komisyonu’na bir sunum yapan Ellialtı, yöresel yemek programlarına ve reklamlara tepki gösterdi. Ellialtı, Komisyon Başkanı Belma Satır’ın daha önce ceza kesilen reklam olup olmadığını sorması üzerine şunları söyledi: “Daha önce asitli içecekler ve dondurma reklamları içerisinde kesmiştik. Reklamverenler ve Reklamcılar Derneği’yle görüşerek içeriklerde bazı düzenlemelere gidiyoruz. Son olarak, biz dondurma reklamlarıyla ilgili birkaç hafta içerisinde, çünkü nisan ve mayıs ayında yayınlanmaya başlayacak ama yayınlandıktan sonra bizim ceza vermemizin de çok büyük bir etkisi olmuyor. O reklamlar çekilmeden biz kendileriyle görüşüyoruz, toplantı yapacağız. Bu reklamlar içerisindeki sıkıntılı hususlar ve özellikle dondurma reklamlarında genel ahlak sınırını aşan sorunlar olabiliyor. Bunlarda da bir düzenlemeye giderekten her ne kadar yetkimiz dâhilinde önceden müdahale yetkimiz olmasa da birtakım ortak çalışmalarla bunu çözmeye çalışıyoruz.” (Hürriyet)