Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 10:01 TSİ- Gündem G: Bugün 15:53 TSİ

Dondurma reklamı 'sıkıntılı'

RTÜK İzleme ve Değerlendirme Daire Başkan Yardımcısı Murat Ellialtı, reklam içeriklerinde bazı değişiklikler yapacağını belirterek, " Dondurma reklamlarında genel ahlak sınırını aşan sorunlar olabiliyor düzenlemeye gideceğiz" dedi.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

RTÜK İzleme ve Değerlendirme Daire Başkan Yardımcısı Murat Ellialtı, reklam içeriklerinde bazı düzenlemelere gidileceğini belirterek, “Asitli içecekler ve dondurma reklamları içerisinde sıkıntılı hususlar var. Özellikle dondurma reklamlarında genel ahlak sınırını aşan sorunlar olabiliyor. Bunlarda da bir düzenlemeye giderek birtakım ortak çalışmalarla bunu çözmeye çalışıyoruz” dedi.

TBMM Dilekçe Komisyonu Obezite İle Mücadele Alt Komisyonu’na bir sunum yapan Ellialtı, yöresel yemek programlarına ve reklamlara tepki gösterdi. Ellialtı, Komisyon Başkanı Belma Satır’ın daha önce ceza kesilen reklam olup olmadığını sorması üzerine şunları söyledi: “Daha önce asitli içecekler ve dondurma reklamları içerisinde kesmiştik. Reklamverenler ve Reklamcılar Derneği’yle görüşerek içeriklerde bazı düzenlemelere gidiyoruz. Son olarak, biz dondurma reklamlarıyla ilgili birkaç hafta içerisinde, çünkü nisan ve mayıs ayında yayınlanmaya başlayacak ama yayınlandıktan sonra bizim ceza vermemizin de çok büyük bir etkisi olmuyor. O reklamlar çekilmeden biz kendileriyle görüşüyoruz, toplantı yapacağız. Bu reklamlar içerisindeki sıkıntılı hususlar ve özellikle dondurma reklamlarında genel ahlak sınırını aşan sorunlar olabiliyor. Bunlarda da bir düzenlemeye giderekten her ne kadar yetkimiz dâhilinde önceden müdahale yetkimiz olmasa da birtakım ortak çalışmalarla bunu çözmeye çalışıyoruz.” (Hürriyet)

Bugün 10:01 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SSK emeklisine 4 müjde birden mask
SSK emeklisine 4 müjde birden
Kocaeli'de su fiyatı uygun mask
Kocaeli'de su fiyatı uygun
İzmit Belediyesi Atatürk için ve tüm şehitler için mevlit okuttu mask
İzmit Belediyesi Atatürk için ve tüm şehitler için mevlit okuttu
Gurbetçi aile, kızları için Almanya’da bulamadıkları umudu Türkiye’de buldu mask
Gurbetçi aile, kızları için Almanya’da bulamadıkları umudu Türkiye’de buldu
İzmit'te 09:05'te hayat durdu mask
İzmit'te 09:05'te hayat durdu
Belediyelerin 12 milyarını AKP dağıtacak mask
Belediyelerin 12 milyarını AKP dağıtacak
Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
"FETÖ ile flört et, hamile kal, şimdi de bakireyim diye gez" mask
"FETÖ ile flört et, hamile kal, şimdi de bakireyim diye gez"
SSK emeklisine 4 müjde birden mask
SSK emeklisine 4 müjde birden
Gebze'de zabıta ve vatandaşlar arasında arbede mask
Gebze'de zabıta ve vatandaşlar arasında arbede
Üçyol tıkandı mask
Üçyol tıkandı
İzmit'te vatandaş o ürüne yöneldi mask
İzmit'te vatandaş o ürüne yöneldi
Evinin önünde kendini astı mask
Evinin önünde kendini astı

GALERİ

İzmit’te işçilerin kaldığı konteyner yandı mask
İzmit’te işçilerin kaldığı konteyner yandı
İzmit'te feci cinayet! mask
İzmit'te feci cinayet!
Yoldan geçenler kokuyu fark etti, ekipler harekete geçti mask
Yoldan geçenler kokuyu fark etti, ekipler harekete geçti
İş yerine giren hırsız çaldığı bozuk paralarla yakalandı mask
İş yerine giren hırsız çaldığı bozuk paralarla yakalandı
Sağır ve dilsiz oğlunu öldürdü! mask
Sağır ve dilsiz oğlunu öldürdü!
Karamürsel'de kan donduran olay! mask
Karamürsel'de kan donduran olay!
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL