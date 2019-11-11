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Cezmi Çiçek’ten çok ilginç açıklama!

Son zamanlardaki çıkışlarıyla dikkat çeken ilimizin başarılı iş adamlarından Cezmi Çiçek, çok ilginç bir açıklama ile “Haysiyetsiz”in tanımını yaptı
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Son zamanlardaki çıkışlarıyla dikkat çeken Vadi Besicilik, Gürpınar Su, Yuvacık Su gibi önemli markaların sahibi olan, ilimizin başarılı iş adamlarından Cezmi Çiçek, çok ilginç bir açıklamada bulunarak “Haysiyetsiz”in tanımını yaptı.

İşte Cezmi Çiçek’in o açıklaması: “Haysiyetsiz kime denir? Tecavüz ettiği kadının doğan çocuğuna sahip çıkmayana haysiyetsiz denir. Tecavüz ettiği kadının karnına tekme atıp çocuğunun ölümüne sebep olana haysiyetsiz denir. Tecavüz ettiği kadının çocuğunu aldırtıp hiçbir şey olmamış gibi yanında çalıştırmaya devam ettirene haysiyetsiz denir. 14 ve 15 yaşındaki çocuklarla ilişkiye girene haysiyetsiz denir. İş adamlarından şantajla para almaya çalışana haysiyetsiz denir. Haberi olmadan birilerinin reklamını yapıp sonra fatura kesene haysiyetsiz denir. Kendi meslektaşlarını itibarsızlaştırmaya çalışana haysiyetsiz denir. FETÖ imamlarını iş adamlarıyla tanıştırıp, tanışmalarına aracı olana haysiyetsiz denir. İş adamlarının FETO’ya sponsor olması için aracı olanlara haysiyetsiz denir. FETO imamlarıyla KUDUS’e gidip sonra inkar edene haysiyetsiz denir. FETÖ imamlarıyla umreye gidip inkar edene haysiyetsiz denir. Bir şehirde kendi menfaatleri doğrultusunda siyasete ve siyasetçiye yön vermeye çalışmak haysiyetsizliktir. 3 sefer iş yeri kapatılıp 4.’sünü açarak devlete kafa tutana haysiyetsiz denir. Vs. vs. vs… Kısacası tecavüzcüye, şantajcıya, FETÖ’cüye, kalemini satana haysiyetsiz denir. Bundan sonraki yaşamımı bu haysiyetsizin haksızlık yaptığı, zulüm ettiği, tecavüz ettiği kişileri bulup bunlara manevi ve avukat desteği vererek yargılanması ve en ağır şekilde cezalandırılmasını sağlamak olacak. Bu mücadeleyi verirken şahsım için değil, daha kaliteli küfürsüz bir basın için, daha temiz ve şantajsız siyaset için şantaja uğramış iş adamları için daha temiz bir şehir için mücadeleye devam edeceğim. Şunu da söylemeden geçmeyeceğim; eğer içimden bir tırnak ucu kadar bu haysiyetsizin tehditlerinden, şantajlarından korktuğumu hissedersem Fethiye Caddesi’nde etek giyip gezmezsem şerefsizim. Saygılarla Cezmi Çiçek.”

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Yorumlar

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