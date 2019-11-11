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ODTÜ KYÖV Öğrencileri Ulu Önderi saygı ve özlemle andı...

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, ölümünün 81.yılında ODTÜ KYÖV Okulları,  hazırlamış olduğu tören ile Ata’mızı sevgiyle, saygıyla ve özlemle andı.
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Anma etkinlikleri, öğrencilerin Atatürk temalı resimlerinin yer aldığı serginin okul lobisinde 4 Kasım tarihi itibariyle sergilenmesiyle başladı.10 Kasım sabahı erken saatlerde başlayan etkinlikler kapsamında lise öğrencileri Atatürk büstünde nöbet tutarak ziyaretçileri karşıladılar. Ziyaretçilerin Atatürk’ü anmak için anı defterine hatıra yazmalarının ardından konferans salonunda tören başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların, koro, oratoryo, müzik ve şiir dinletilerinin, dans gösterilerinin yer aldığı tören izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.

ODTÜ KYÖV Okulları öğrencileri bu anlamlı günde Atamız’ın açtığı çağdaş yolda hiç ayrılmadan yürüyeceklerine bir kez daha söz verdiler ve Atamız’ı minnet ve hasretle andılar.

Bugün 10:56 TSİ - Eğitim

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