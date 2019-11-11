Tramvay artık Plajyolu'nda 

14 Ocak 2018’de ihalesi yapılan Mart 2018’de yapımına başlanan 2. Etap Yapım İşi olan Sekapark-Plajyolu Tramvay Hattı 8 Kasım’da tamamlanarak bugün faaliyete başladı.

21 MİLYONLUK HARCAMA

Konuyla ilgili açıklama yapan UlaşımPark Raylı Sistemler İşletme Şefi Ramazan Doğan; “1.Etap Otogar-Sekapark arası 7.2 km olan tramvay hattı 2.2 km’lik 2. Etap’ın da devreye alınmasıyla 9.4 kilometreye ulaşmıştır. Böylece ilk etabında 11 istasyon, ikinci etabında 4 istasyon bulunan tramvay hattının istasyon sayısı 15’e ulaşmış oldu. 2.4 kilometrelik alanı kapsayan 2. Etap alanındaki duraklarımız ise Seka Devlet Hastanesi Durağı’ndan itibaren, Kongre Merkezi , Eğitim Kampüsü ve son durağımız olan Plajyolu istasyonudur. 2. Etap’ta belirttiğim dört duraktan üçü bitmişti ve faaliyetteydi. Eğitim Kampüsü’nden itibaren Plajyolu’na kadar olan 700 metrelik alanın da 8 Kasım’da bitmesiyle 2. Etap’taki dört istasyon tamamlanmış oldu ve artık son durağımız Plajyolu.Plajyolu hattının da tamamlanmasıyla beraber 2. Etap’taki istasyonların toplam bedeli ise yaklaşık 21 milyona mal oldu” dedi.