Kocaeli'de su fiyatı uygun

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, fiyatlandırma uygulamasında 30 Büyükşehir Belediyesi içerisinde 22’nci sırada yer aldıklarını ifade ederek, bu yıl da fiyat güncellemesinin yapılmadığını kaydetti.

İşte İSU'nun açıklamaları;

2019 yılı içerisinde su fiyatlarında artış yapmayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, abonelerine sağladığı sağlıklı ve arıtılmış içmesuyu hizmetleri için fiyatlandırma uygulamasında, ülkemizdeki 30 Büyükşehir Belediyesi içerisinde 22. sırada yer almaktadır.

Su ve Kanalizasyon İdareleri, görevlerini 2560 sayılı Kanun çerçevesinde yerine getirmektedir. Yapılan yatırım ve çalışmalar temel olarak, su temini, arıtımı ve iletimi, atıksu toplanması, iletimi ve arıtılması, bunların projelendirilmesi, imalatı ve işletilmesi ile gerektiğinde yenilenmesi, bakımı ve vatandaşa verilen abonelik hizmetleridir.

ÖNEMLİ HİZMETLER

İSU Genel Müdürlüğü, en kaliteli suyun temin edilmesi, atıksularının en iyi şekilde toplanılması, arıtılması, çevre kirliliği oluşturulmaması, vatandaşlarımızın sağlığının korunması ve işlemlerinin en iyi şekilde yerine getirilmesine yönelik olarak hizmetler yürütmektedir. Bugün, 13 adet içmesuyu arıtma tesisi, 23 adet atıksu arıtma tesisi, 806 adet depo, 232 adet terfi istasyonu, 2 adet baraj, göletler, su kaynakları ve binlerce km uzunluğunda içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hattı ile 820 bin aboneye hizmet verilmektedir.

Bununla birlikte her yıl içmesuyu kayıp / kaçak oranlarının azaltılması için yatırımlar yapılmakta, baraj ve isale hatları üzerinde Hidroelektrik Santrali (HES), Güneş Enerji Santrali (GES), atıksu çamur yakma ile Biyokütle Enerji Santrali (BES) ve Geri Kazanım Suyu gibi projeleri ile enerji giderleri azaltılarak her geçen gün artan hizmetlerimizin kalitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalara devam edilmektedir.

FİYAT GÜNCELLEMESİ YAPILMADI

İSU Genel Müdürlüğü bütün bu yatırım ve çalışmalarını büyük oranda gerçekleştirdiği hizmetler karşılığı olarak, mevzuat kapsamında abonelerden aldığı bedeller ile gerçekleştirmektedir. Bu çerçevede her yıl Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)’ne göre fiyat ayarlaması yapılmaktadır. Abonelerimize sunduğumuz bütün bu hizmetlere rağmen ülkemizin ekonomik koşulları gözönünde bulundurularak 2019 yılı içerisinde yapılması gereken % 20,30 TÜFE güncellemesi / artışı yapılmamıştır.

ÇTV VE KDV KURUMLARA AKTARILIYOR

Kurumumuzun kullandığı malzeme ve ürün fiyatlarının daha yüksek oranda artış gösterdiği bu dönemde, fiyat güncellemesi yapılmaması yüksek oranda bir indirime ve reel bazda bütçe küçülmesine karşılık gelmektedir. Kaldı ki su faturalarına yansıyan Çevre Temizlik Vergisi (ÇTV) ve KDV bedelleri de İdaremiz gelirleri olmayıp ilgili Kurum ve Kuruluşlara aktarılmaktadır.

30 BÜYÜKŞEHİR ARASINDA 22. SIRADA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, yenilenebilir enerji kullanımı, atıksu arıtma oranı, içmesuyu kalitesi, personel başına düşen abone sayısı, kayıp kaçak oranı, abone hizmet kolaylığı vb değerlendirildiğinde hizmet kalitesi olarak 30 büyükşehir su ve kanalizasyon idaresi arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Buna rağmen su tarifeleri karşılaştırıldığında mevcut durumda mesken (742 bin abone) fiyatları sıralamasında ülkemizdeki 30 büyükşehir arasında 22. sırada bulunmaktadır. Su idarelerinin birim maliyetlerinde önemli yer tutan birim abone karşılığı yatırım bedeli, şehrin yoğunluğuna bağlı, verilen hizmet ve ürün kalitesi birlikte değerlendirildiğinde İSU Genel Müdürlüğü’nün su fiyatı en uygun ve ekonomik birkaç büyükşehir su ve kanalizasyon idaresinden biridir.

VATANDAŞA DESTEK

Kâr amaçlı bir kuruluş olmayan İSU Genel Müdürlüğü, vatandaşımıza sunduğu kaliteli hizmetlerden elde ettiği gelirleri yine vatandaşımız için en iyi ve en verimli şekilde kullanmaya en üst seviyede özen göstermekte ve özen göstermeye de devam edecektir.