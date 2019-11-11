Ata'yı şarkılarla andılar

Cumhuriyet’imizin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 81. Yıldönümü münasebetiyle Kocaeli Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Türk Müziği Topluluğu 10 Kasım Atatürk’ü Anma Konseri, Hüseyin Aksoy’un katılımlarıyla gerçekleştirildi. Süleyman Demirel Kültür Merkezinde gerçekleştirilen konsere; Hüseyin Aksoy’un yanı sıra, Baro Başkanı Av. Bahar Gültekin Candemir, Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, İl Emniyet Müdürü VeysalTipioğlu, İl Kültür ve Turizm Müdür V. Ercan Yamen, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hasan Aydınlık ile çok sayıda davetli katıldı.

BÜYÜKM İLGİ GÖRDÜ

Konser öncesi Hüseyin Aksoy ve protokol üyeleri Necmettin Özçelik’in özel koleksiyonunda bulunan Atatürk’e ait fotoğrafların yer aldığı sergiyi gezdiler. Kocaeli Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Türk Müziği Topluluğunun seslendirdiği İlk 10 eserin ardından sergilenen Vals gösterisi izleyenler tarafından büyük ilgi gördü.

HEP BİRLİKTE MARŞ OKUDULAR

Şef Ayşe Cengiz’in yönettiği Kocaeli Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Türk Müziği Topluluğunun seslendirdiği 19 eser Hüseyin Aksoy ve tüm katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı. Hüseyin Aksoy, konserin ardından yönetim kurulu başkanı Ahmet Balkaya, Şef Ayşen Cengiz ve vals yapan dansçılara çiçek verdikten sonra Kocaeli Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Türk Müziği Topluluğu ile birlikte Ordu Marşı’nı okudu ve günün anısına toplu fotoğraf çektirdiler.