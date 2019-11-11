Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 11:20 TSİ- Gündem G: Bugün 15:29 TSİ

Valilik’ten ‘Atatürk’ü Anma Konseri’

Kocaeli Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Türk Müziği Topluluğu tarafından gerçekleştirilen 10 Kasım Atatürk’ü Anma Konseri ‘ne ilgi yoğun oldu
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Cumhuriyet’imizin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 81. Yıldönümü nedeniyle Kocaeli Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Türk Müziği Topluluğu tarafından Süleyman Demire Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen 10 Kasım Atatürk’ü Anma Konseri ‘ne Vali Hüseyin Aksoy’un yanısıra, Baro Başkanı Av. Bahar Gültekin Candemir, Gölcük Kaymakamı  Cengiz Karabulut, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, İl Kültür ve Turizm Müdür V. Ercan Yamen, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hasan Aydınlık ile çok sayıda davetli katıldı.

VALS GÖSTERİSİ BEĞENİLDİ

Konser öncesi Vali Hüseyin Aksoy ve protokol üyeleri Necmettin Özçelik’in özel koleksiyonunda bulunan Atatürk’e ait fotoğrafların yer aldığı sergiyi gezdi. Kocaeli Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Türk Müziği Topluluğu’nun seslendirdiği İlk 10 eserin ardından sergilenen Vals gösterisi izleyenler tarafından alkış aldı.Şef Ayşe Cengiz’in yönettiği Kocaeli Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Türk Müziği Topluluğunun seslendirdiği 19 eser de davetlilerin yoğun beğenisi ile karşılandı.

ORDU MARŞI OKUNDU

Vali Hüseyin Aksoy, konserin ardından yönetim kurulu başkanı Ahmet Balkaya, Şef Ayşen Cengiz ve vals yapan dansçılara çiçek verdikten sonra İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Türk Müziği Topluluğu ile birlikte Ordu Marşı’nı okudu. 10 Kasım Atatürk’ü Anma Konseri, toplu hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

Bugün 11:20 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SSK emeklisine 4 müjde birden mask
SSK emeklisine 4 müjde birden
Kocaeli'de su fiyatı uygun mask
Kocaeli'de su fiyatı uygun
İzmit Belediyesi Atatürk için ve tüm şehitler için mevlit okuttu mask
İzmit Belediyesi Atatürk için ve tüm şehitler için mevlit okuttu
Gurbetçi aile, kızları için Almanya’da bulamadıkları umudu Türkiye’de buldu mask
Gurbetçi aile, kızları için Almanya’da bulamadıkları umudu Türkiye’de buldu
İzmit'te 09:05'te hayat durdu mask
İzmit'te 09:05'te hayat durdu
Ankara’da 3.4 büyüklüğünde deprem mask
Ankara’da 3.4 büyüklüğünde deprem
Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
"FETÖ ile flört et, hamile kal, şimdi de bakireyim diye gez" mask
"FETÖ ile flört et, hamile kal, şimdi de bakireyim diye gez"
SSK emeklisine 4 müjde birden mask
SSK emeklisine 4 müjde birden
Gebze'de zabıta ve vatandaşlar arasında arbede mask
Gebze'de zabıta ve vatandaşlar arasında arbede
Üçyol tıkandı mask
Üçyol tıkandı
Yangın nedeniyle eğitime ara verildi mask
Yangın nedeniyle eğitime ara verildi
İzmit'te vatandaş o ürüne yöneldi mask
İzmit'te vatandaş o ürüne yöneldi

GALERİ

İzmit’te işçilerin kaldığı konteyner yandı mask
İzmit’te işçilerin kaldığı konteyner yandı
İzmit'te feci cinayet! mask
İzmit'te feci cinayet!
Yoldan geçenler kokuyu fark etti, ekipler harekete geçti mask
Yoldan geçenler kokuyu fark etti, ekipler harekete geçti
İş yerine giren hırsız çaldığı bozuk paralarla yakalandı mask
İş yerine giren hırsız çaldığı bozuk paralarla yakalandı
Sağır ve dilsiz oğlunu öldürdü! mask
Sağır ve dilsiz oğlunu öldürdü!
Karamürsel'de kan donduran olay! mask
Karamürsel'de kan donduran olay!
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL