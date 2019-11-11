Valilik’ten ‘Atatürk’ü Anma Konseri’

Cumhuriyet’imizin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 81. Yıldönümü nedeniyle Kocaeli Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Türk Müziği Topluluğu tarafından Süleyman Demire Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen 10 Kasım Atatürk’ü Anma Konseri ‘ne Vali Hüseyin Aksoy’un yanısıra, Baro Başkanı Av. Bahar Gültekin Candemir, Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, İl Kültür ve Turizm Müdür V. Ercan Yamen, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hasan Aydınlık ile çok sayıda davetli katıldı.

VALS GÖSTERİSİ BEĞENİLDİ

Konser öncesi Vali Hüseyin Aksoy ve protokol üyeleri Necmettin Özçelik’in özel koleksiyonunda bulunan Atatürk’e ait fotoğrafların yer aldığı sergiyi gezdi. Kocaeli Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Türk Müziği Topluluğu’nun seslendirdiği İlk 10 eserin ardından sergilenen Vals gösterisi izleyenler tarafından alkış aldı.Şef Ayşe Cengiz’in yönettiği Kocaeli Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Türk Müziği Topluluğunun seslendirdiği 19 eser de davetlilerin yoğun beğenisi ile karşılandı.

ORDU MARŞI OKUNDU

Vali Hüseyin Aksoy, konserin ardından yönetim kurulu başkanı Ahmet Balkaya, Şef Ayşen Cengiz ve vals yapan dansçılara çiçek verdikten sonra İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Türk Müziği Topluluğu ile birlikte Ordu Marşı’nı okudu. 10 Kasım Atatürk’ü Anma Konseri, toplu hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.