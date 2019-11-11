Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 11:38 TSİ- Gündem G: Bugün 15:15 TSİ

İzmit'te fuhuş operasyonu!

İzmit'te gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
mask
Büyütmek için resme tıklayın

İzmit'te önceki gün yabancı uyruklu bir kadın, gece saat 01.50 sularında polise ulaşarak yardım çağrısında bulundu. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yabancı uyruklu kadınlar, ifadelerinde isimlerini vermiş oldukları şahısların pasaportlarına el koyarak kendilerine İzmit Körfez ve Cedit Mahallesi'ndeki ikametlerde zorla fuhuş yaptırdıklarını belirtti. İzmit ve Dilovası'nda gerçekleştirilen operasyonda C.T.(21) ve C.Y.(34) yakalanarak gözaltına alındı. Mağdur kadınlar ise sınırdışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'nde teslim edildi. İki şüpheli ise emniyette tamamlanan işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bugün 11:38 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SSK emeklisine 4 müjde birden mask
SSK emeklisine 4 müjde birden
Kocaeli'de su fiyatı uygun mask
Kocaeli'de su fiyatı uygun
İzmit Belediyesi Atatürk için ve tüm şehitler için mevlit okuttu mask
İzmit Belediyesi Atatürk için ve tüm şehitler için mevlit okuttu
Dondurma reklamı 'sıkıntılı' mask
Dondurma reklamı 'sıkıntılı'
Belediyelerin 12 milyarını AKP dağıtacak mask
Belediyelerin 12 milyarını AKP dağıtacak
Gurbetçi aile, kızları için Almanya’da bulamadıkları umudu Türkiye’de buldu mask
Gurbetçi aile, kızları için Almanya’da bulamadıkları umudu Türkiye’de buldu
Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
"FETÖ ile flört et, hamile kal, şimdi de bakireyim diye gez" mask
"FETÖ ile flört et, hamile kal, şimdi de bakireyim diye gez"
SSK emeklisine 4 müjde birden mask
SSK emeklisine 4 müjde birden
Gebze'de zabıta ve vatandaşlar arasında arbede mask
Gebze'de zabıta ve vatandaşlar arasında arbede
Üçyol tıkandı mask
Üçyol tıkandı
İzmit'te vatandaş o ürüne yöneldi mask
İzmit'te vatandaş o ürüne yöneldi
Evinin önünde kendini astı mask
Evinin önünde kendini astı

GALERİ

İzmit’te işçilerin kaldığı konteyner yandı mask
İzmit’te işçilerin kaldığı konteyner yandı
İzmit'te feci cinayet! mask
İzmit'te feci cinayet!
Yoldan geçenler kokuyu fark etti, ekipler harekete geçti mask
Yoldan geçenler kokuyu fark etti, ekipler harekete geçti
İş yerine giren hırsız çaldığı bozuk paralarla yakalandı mask
İş yerine giren hırsız çaldığı bozuk paralarla yakalandı
Sağır ve dilsiz oğlunu öldürdü! mask
Sağır ve dilsiz oğlunu öldürdü!
Karamürsel'de kan donduran olay! mask
Karamürsel'de kan donduran olay!
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL