İzmit'te fuhuş operasyonu!

İzmit'te önceki gün yabancı uyruklu bir kadın, gece saat 01.50 sularında polise ulaşarak yardım çağrısında bulundu. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yabancı uyruklu kadınlar, ifadelerinde isimlerini vermiş oldukları şahısların pasaportlarına el koyarak kendilerine İzmit Körfez ve Cedit Mahallesi'ndeki ikametlerde zorla fuhuş yaptırdıklarını belirtti. İzmit ve Dilovası'nda gerçekleştirilen operasyonda C.T.(21) ve C.Y.(34) yakalanarak gözaltına alındı. Mağdur kadınlar ise sınırdışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'nde teslim edildi. İki şüpheli ise emniyette tamamlanan işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.