Bilgi Köprüsü Kids’de 10 Kasım Anması

İzmit Yenişehir Mahallesi Konak Sokak'ta bulunan çift yabancı dil eğitimli Özel Bilgi Köprüsü Kids Anaokulu'nda Kids minikleri, kendilerine 23 Nisan’ı da armağan eden Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önder Atatürk’ü sevgi, saygı ve minnetle andı.

MİNİK YÜREKLERDE ATATÜRK

Kids minikleri, ölümünün 81’inci yıldönümünde Atatürk’ü yüreklerinde yaşattı. Atatürk baskılı Siyah Beyaz tişörtleriyle anma programları düzenleyen minikler O’nun izinde olduklarına dair güzel mesajlar verdi. Cumhuriyet Çocukları olarak O’na minnet duygularını düzenledikleri programlarla gösterdi.

ATATÜRK MÜZE BAHÇE SERGİSİ

Tüm sınıfların katılım sağladığı etkinlikler arasında Atatürk Müze Bahçe Sergisi de vardı. Atatürk’e ait fotoğraflar, görseller ve maketlerin yer bulduğu müzeye tüm misafirler müze kartlarını göstererek giriş sağladı. Müze büyük beğeni ve takdir topladı.

SINIF SINIF ANMA PROGRAMLARI

3 yaş grubu Sevgi Çocukları Sınıfı 10 Kasım Atatürk’ü Anma etkinliklerine özel bir köşe hazırlayarak katkı sağladı. Temsili Atatürk Mozolesi hazırlandı, Büstünün etrafını minik öğrenciler kendi yaptıkları çiçeklerle donattı.

4 yaş grubu Sevgi Damlacıkları Sınıfı, Atatürk Oratoryosuyla ulu önderi anarken 5 yaş Grubu Sevgi Tomurcukları da koro halinde Atatürk’ün Sevdiği Şarkıları seslendirdi.

“ATAMIZI ETKİLİ BİR ŞEKİLDE ANMANIN HUZURUNU YAŞIYORUZ”

Öğretmenler, veliler bu anma programlarına eşlik ederken yaptığı açıklamada Okul Müdürü Fikret Kaya, etkinliklerin amacına ulaştığını ifade etti, “Atamızı etkili bir şekilde anmanın, O’nu anlamanın ve çocuklarımıza anlatmanın huzurunu yaşıyoruz” dedi. Katkı sağlayanlara ayrıca teşekkür etti.