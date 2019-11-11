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Engin Uztürk babasını kaybetti

Kocaeli Sportif Amatör Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği Başkanı Engin Uztürk’ün babası Mustafa Uztürk yaşamını yitirdi

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Amatör Balıkçılık Federasyonu Başkanı (ABAF), Kocaeli Sportif Amatör Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği (KAMADER) Başkanı Engin Uztürk’ün babası Mustafa Uztürk yaşamını yitirdi. Mustafa Uztürk, bugün Kandıra Karadivan Aydınlık Mahallesi Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

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