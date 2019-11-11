Amatör Balıkçılık Federasyonu Başkanı (ABAF), Kocaeli Sportif Amatör Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği (KAMADER) Başkanı Engin Uztürk’ün babası Mustafa Uztürk yaşamını yitirdi. Mustafa Uztürk, bugün Kandıra Karadivan Aydınlık Mahallesi Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
Bugün 11:56 TSİ- Yaşam Güncelleme: Bugün 13:57 TSİ
Engin Uztürk babasını kaybetti
Kocaeli Sportif Amatör Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği Başkanı Engin Uztürk’ün babası Mustafa Uztürk yaşamını yitirdi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz