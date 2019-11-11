Özel Körfezim Eğitim Kurumları 10 Kasım dolayısıyla Atatürk'ü anma programı gerçekleştirdi. Programa AKP ilçe başkanı Ramazan Tuna, Körfez Belediye başkanı Şener söğüt ve veliler katılım gerçekleştirdi. Okul müdürü Eyüp Sultan Keskin'in konuşmasıyla başlayan program Özel Körfezim öğrencilerinin Atatürk'ü anma şarkıları ve orotoryo dinletisiyle devam etti. Okulun matematik öğretmeni Atatürk'ün özellikleri ve matematik sevgisini anlattı. İngilizce sunumlar ile dolu dolu geçen program yabancı öğretmenlerin Atatürk'ü anlatmasıyla çok daha anlamlı hale geldi. Program halk oyunları ekibinin Atatürk'ün sevdiği zeybek oyununu oynaması ile sona erdi.
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Özel Körfezim Eğitim Kurumları Ata'yı andı
Özel Körfezim Eğitim Kurumları 10 Kasım Atatürk'ü anma programı gerçekleştirdi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz