Özel Körfezim Koleji, Ata’yı andı

AKP İlçe Başkanı Ramazan Tuna ve Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’ün de katıldığı 10 Kasım Atatürk’ü Anma programı, okul bahçesinde saygı duruşu ve istiklal marşı ile başladı. Ardından konferans salonuna geçen davetlilere,Okul Müdürü Eyüp Sultan Keskin kısa bir anma konuşması gerçekleştirdi. Öğrencilerin söylediği şarkılar ve oratoryo gösterisi, davetliler tarafından ilgiyle izlendi.
ZEYBEK GÖSTERİSİ
Ardından Atatürk’ün özellikleri ve matematik sevgisi anlatılırken, İngilizce sunumlar ve İngilizce Mustafa Kemal şarkısı ve yabancı öğretmenin yabancıların gözüyle Atatürk isimli konuşması ilgiyle izlendi. Program, Atatürk’ün sevdiği zeybek oyununu oynayan halkoyunları gösterisi ile sona erdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz