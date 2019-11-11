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Özel Körfezim Koleji, Ata’yı andı

Körfez’de hizmet veren Özel Körfezim Koleji, 10 Kasım Atatürk’ün Anma Günü’nde düzenlediği programla, vefatının 81’inci yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal’i andı
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AKP İlçe Başkanı Ramazan Tuna ve Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’ün de katıldığı 10 Kasım Atatürk’ü Anma programı, okul bahçesinde saygı duruşu ve istiklal marşı ile başladı. Ardından konferans salonuna geçen davetlilere,Okul Müdürü Eyüp Sultan Keskin kısa bir anma konuşması gerçekleştirdi. Öğrencilerin söylediği şarkılar ve oratoryo gösterisi, davetliler tarafından ilgiyle izlendi.

ZEYBEK GÖSTERİSİ

Ardından Atatürk’ün özellikleri ve matematik sevgisi anlatılırken, İngilizce sunumlar ve İngilizce Mustafa Kemal şarkısı ve yabancı öğretmenin yabancıların gözüyle Atatürk isimli konuşması ilgiyle izlendi. Program, Atatürk’ün sevdiği zeybek oyununu oynayan halkoyunları gösterisi ile sona erdi.

Bugün 12:06 TSİ - Eğitim

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