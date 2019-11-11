Alınan bilgiye göre İzmit Yeşilova Mahallesinde bulunan Yarbay Refik Cesur İlkokulunun bahçesindeki ek bina inşaatında çalışan işçilerin kullandığı çelik konstrüksiyondan yapılan prefabrik yapıda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek tüm yapıyı saran alevler, prefabrik yapıda tamamen etkisi altına aldı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri hemen alevlere müdahale ederken, polis ekipleri de okuldaki öğrencilerin tahliyesini sağladı. Şans eseri yangın esnasında derste olan öğrencilerden hiçbiri dumandan etkilenmezken, okul binasının yangın dumanı ile dolmasından ötürü eğitime bir gün ara verildi. Yangın itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.
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Yangın nedeniyle eğitime ara verildi
İzmit Yeşilova Mahallesinde okul bahçesindeki ek bina inşaatında çalışan işçilerin kullandığı prefabrik yapıda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken yoğun duman nedeniyle okulda eğitime 1 gün ara verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz