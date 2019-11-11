Bilgi Küpü Okulları büyük sınava ev sahipliği yapacak

Kanguru Matematik Sınavı, Fransa merkezli "KangourouSansFrontieres" Derneğine bağlı olarak 80 ülkede uygulanıyor. Derneğin kurucu ve yöneticileri Uluslararası Matematik Olimpiyatlarında da yöneticilik yapan farklı ülkelerden akademisyen ve matematikçilerden oluşuyor.

Konuyla İlgili konuşan Bilgi Küpü yöneticileri şunları söyledi;

"17 yıllık tecrübemiz ile matematik yeteneğini muhakeme yeteneği ile pekiştirerek eğitim verdiğimiz için, öğrencilerimizi bu sınavın portföyüne uygun gördüler ve Kocaeli Sınav Merkezi olarak Özel Bilgi Küpü Okullarını tercih ettiler. Matematik muhakeme yeteneğinin ölçüldüğü matematik yarışmasında uluslararası sertifika verilmektedir.1.sınıftan 12.sınıfa kadar tüm öğrenciler katılım sağlayabilirler. 21 Mart’ta 2020’de yapılacak olan sınav, öğrencilerin hem görsel hem de muhakeme yeteneklerini keşfettiren, öğrencilere matematiği ve matematik kültürünü sevdirmeyi amaçlayan bir sınavdır. Her bir kategoride 25-30 arası soru sayısıyla beraber sınav, 75-90 dakika arasında sürmektedir. Matematiğin görsel, eğlenceli, günlük hayat ile bağdaşan yönünü öğrencilere öğretmek isteyen Kanguru Matematik Türkiye Yarışmasına ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Ayrıca kendi öğrencilerimizin kayıtları okul tarafından kurumsal olarak yapılacak olup bireysel başvuru yapılmasına gerek yoktur. Ulusal çapta yapılacak olan Kanguru Matematik Olimpiyatları Sınavına başvuru yapmak isteyenler için başvuru adresi www.bilgikupu.com.tr dir. Matematik Yarışmasına son başvuru 15 Aralık 2019’dur."