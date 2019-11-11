Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 12:20 TSİ- Eğitim G: Bugün 12:24 TSİ

Bilgi Küpü Okulları büyük sınava ev sahipliği yapacak

 Uluslararası sertifikalı matematik yarışması olan 'Kanguru Matematik Türkiye' artık Özel Bilgi Küpü Okulları'nda
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kanguru Matematik Sınavı, Fransa merkezli "KangourouSansFrontieres" Derneğine bağlı olarak 80 ülkede uygulanıyor. Derneğin kurucu ve yöneticileri Uluslararası Matematik Olimpiyatlarında da yöneticilik yapan farklı ülkelerden akademisyen ve matematikçilerden oluşuyor.

Konuyla İlgili konuşan Bilgi Küpü yöneticileri şunları söyledi;

"17 yıllık tecrübemiz ile matematik yeteneğini muhakeme yeteneği ile pekiştirerek eğitim verdiğimiz için, öğrencilerimizi bu sınavın portföyüne uygun gördüler ve Kocaeli Sınav Merkezi olarak Özel Bilgi Küpü Okullarını tercih ettiler. Matematik muhakeme yeteneğinin ölçüldüğü matematik yarışmasında uluslararası sertifika verilmektedir.1.sınıftan 12.sınıfa kadar tüm öğrenciler katılım sağlayabilirler. 21 Mart’ta 2020’de yapılacak olan sınav, öğrencilerin hem görsel hem de muhakeme yeteneklerini keşfettiren, öğrencilere matematiği ve matematik kültürünü sevdirmeyi amaçlayan bir sınavdır. Her bir kategoride 25-30 arası soru sayısıyla beraber sınav, 75-90 dakika arasında sürmektedir. Matematiğin görsel, eğlenceli, günlük hayat ile bağdaşan yönünü öğrencilere öğretmek isteyen Kanguru Matematik Türkiye Yarışmasına ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Ayrıca kendi öğrencilerimizin kayıtları okul tarafından kurumsal olarak yapılacak olup bireysel başvuru yapılmasına gerek yoktur. Ulusal çapta yapılacak olan Kanguru Matematik Olimpiyatları Sınavına başvuru yapmak isteyenler için başvuru adresi www.bilgikupu.com.tr dir. Matematik Yarışmasına son başvuru 15 Aralık 2019’dur."

Bugün 12:20 TSİ - Eğitim

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Körfez Orhan Gazi Anadolu Lisesi’nden muhteşem anma mask
Körfez Orhan Gazi Anadolu Lisesi’nden muhteşem anma
Türk Eğitim tarihinde 91 yıl sonra bir ilk mask
Türk Eğitim tarihinde 91 yıl sonra bir ilk
KOÜ'de 5 meslek yüksekokulu kapandı mask
KOÜ'de 5 meslek yüksekokulu kapandı
ODTÜ KYÖV Okulları öğrencilerinin İstanbul gezisi mask
ODTÜ KYÖV Okulları öğrencilerinin İstanbul gezisi
Bilgi Köprüsü'nde Atatürk Sergisi mask
Bilgi Köprüsü'nde Atatürk Sergisi
Bilgi Küpü Okulları büyük sınava ev sahipliği yapacak mask
Bilgi Küpü Okulları büyük sınava ev sahipliği yapacak
Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
"FETÖ ile flört et, hamile kal, şimdi de bakireyim diye gez" mask
"FETÖ ile flört et, hamile kal, şimdi de bakireyim diye gez"
SSK emeklisine 4 müjde birden mask
SSK emeklisine 4 müjde birden
Gebze'de zabıta ve vatandaşlar arasında arbede mask
Gebze'de zabıta ve vatandaşlar arasında arbede
Üçyol tıkandı mask
Üçyol tıkandı
İzmit'te vatandaş o ürüne yöneldi mask
İzmit'te vatandaş o ürüne yöneldi
Evinin önünde kendini astı mask
Evinin önünde kendini astı

GALERİ

İzmit’te işçilerin kaldığı konteyner yandı mask
İzmit’te işçilerin kaldığı konteyner yandı
İzmit'te feci cinayet! mask
İzmit'te feci cinayet!
Yoldan geçenler kokuyu fark etti, ekipler harekete geçti mask
Yoldan geçenler kokuyu fark etti, ekipler harekete geçti
İş yerine giren hırsız çaldığı bozuk paralarla yakalandı mask
İş yerine giren hırsız çaldığı bozuk paralarla yakalandı
Sağır ve dilsiz oğlunu öldürdü! mask
Sağır ve dilsiz oğlunu öldürdü!
Karamürsel'de kan donduran olay! mask
Karamürsel'de kan donduran olay!
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL