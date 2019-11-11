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ODTÜ KYÖV Okulları öğrencilerinin İstanbul gezisi

ODTÜ KYÖV Ortaokulu 8.sınıf öğrencileriTC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi’ndeişlenen konuları içselleştirmek ve okul rehberlik servisinin lise tanıtım gezileri etkinlikleri kapsamında Harbiye Askeri Müzesi ve İstanbul Erkek Lisesi’ni ziyaret etti.
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Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde askeri okul olarak kullanılan Harbiye Askeri Müzesinde, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün sınıfını, ders malzemelerini, arkadaşlarıyla oturduğusırayı yakından görme fırsatı elde eden ODTÜ KYÖV’lü öğrenciler tarihin derinliklerinde bir yolculuğa çıktılar. Türk tarihinin en önemli anlarına tanıklık etmiş çeşitli eserleri incelediler. İnkılap Tarihi dersi kapsamında işlenen konuların tarihsel gerçekliğinin farkındalığını yaşayan öğrencilerin gözlerindeki derin saygı ve heyecan görülmeye değer bir tablo oluşturdu.

Türkiye’nin en köklü okullarından biri olan İstanbul Erkek Lisesi’nde lise hazırlık sürecinde olan öğrenciler okulun akademik ve sosyal alanları hakkında detaylı bilgi alıp, akıllarındaki tüm soruların yanıtlarına ulaşma imkanı buldular.

Öğrencilerinin tarihsel ve kültürel mirası kavramasını ve lise hazırlık sürecinde doğru planlamalaryapmalarını önemseyen ODTÜ KYÖV Okulları yapmış olduğu gezi ile bu çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

Bugün 12:23 TSİ - Eğitim

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