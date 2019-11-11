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500 bin dolar ihracat yapana yeşil pasaport!

İhracat yapan firmanın bir yetkilisine yeşil pasaport verilmesi için öngörülen yıllık 1 milyon dolar ihracat alt kriteri 500,000 dolara (2.8 milyon TL) indirildi.
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Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan ve ilgili Bakanlar Kurulu kararında değişiklik yapan Cumhurbaşkanı kararına göre, yeni düzenlemeyle, son üç takvim yılı itibarıyla yıllık ortalama ihracatı 500,000 dolar ile 10 milyon dolar arasında olan firmaların bir yetkilisine hususi damgalı pasaport verilebilecek.

BİR ÇOK ÜLKEYE VİZESİZ GİRİŞ

Hususi pasaport, devlet adına çalışan memurlara ve belirli şartları taşıdıkları sürece bu memurların ailelerine, 5 yıllık süre ile verilen pasaport türüne deniyor. Hususi pasaportla birçok ülkeye belirli gün sayısı ile sınırlı olmak üzere vizesiz giriş yapılıyor.

YEŞİL PASAPORT KİMLERE VERİLİYOR?

Hususi (yeşil) pasaport, devlet kuruluşunda memur statüsüne sahip ve Emekli Sandığına kayıtlı kişilere veriliyor.

Ayrıca TBMM eski üyeleri ve eski bakanlara, birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan ya da emekli olmuş memur ve diğer kamu görevlilerine, Büyükşehir il ve ilçe başkanlarına (görev süreleri boyunca), birinci dereceden emekli olan eski belediye başkanlarına, devlet sporcularına, belirli şartlara tabi olmak üzere özelleştirilen Türk Telekom, T.C. Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Bankası çalışanlarına, 2017'de çıkan “İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar” isimli yasa gereğince belirli ihracat oranlarını geçmiş iş adamlarına, Yeşil pasaport alma hakkı bulunan kişilerin 25 yaşını aşmamış çocuklarına ve eşine yeşil pasaport veriliyor. 

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