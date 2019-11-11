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İşte Kocaeli'nin haftalık uyuşturu bilançosu!

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarının haftalık günlük bilançosu açıklandı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son bir haftada yapmış olduğu uyuşturucu operasyonlarında ele geçirilen uyuşturucu miktarları açıklandı. Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada 4 Kasım ile 10 Kasım tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda 125 gram esrar, 38 gram skunk, 9 gram metamfetamin, 48 gram sentetik uyuşturucu ve 17 adet uyuşturucu hap ve 3 adet sentetik ecza ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda ise 155 gram esrar, 38 gram skunk, 9 gram metamfetamin, 17 adet uyuşturucu hap ve 3 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Bugün 13:57 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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