İşte Kocaeli'nin haftalık uyuşturu bilançosu!

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son bir haftada yapmış olduğu uyuşturucu operasyonlarında ele geçirilen uyuşturucu miktarları açıklandı. Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada 4 Kasım ile 10 Kasım tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda 125 gram esrar, 38 gram skunk, 9 gram metamfetamin, 48 gram sentetik uyuşturucu ve 17 adet uyuşturucu hap ve 3 adet sentetik ecza ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda ise 155 gram esrar, 38 gram skunk, 9 gram metamfetamin, 17 adet uyuşturucu hap ve 3 adet sentetik ecza ele geçirildi.