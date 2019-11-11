Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 14:00 TSİ- Asayiş G: Bugün 14:20 TSİ

Sokakta gürültü yaptığı için öldürmüş!

İzmit Gültepe Mahallesinde arkadaşları ile mahallede sohbet eden kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Alim Kazancı’nın katil zanlısı polis ekipleri tarafından saklandığı konteynırda yakalandı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
Video için play'e tıklayın

Alınan bilgiye göre motosikletiyle evine gitmek üzere yola çıkan Alim Kazancı (34) İzmit Gültepe Mahallesi Beyhan Sokak üzerinde mahalleden arkadaşlarını görüce selam vermek için durdu. Kazancı, arkadaşları ile konuştuğu esnada nereden geldiği belli olmayan bir mermi ile başından vurularak ağır yaralanmış, ambulansla götürüldüğü İzmit Seka Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti.

SESLERE SİNİRLENİP RASTGELE ATEŞ ETTİ

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay yerinin yanındaki evde arkadaşı Doğan K. (30) ile birlikte alkol alan Kazancı’nın yeğeni Hüseyin Ü. (26) isimli şahsı gözaltına aldı. Sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen Hüseyin Ü., arkadaşı Doğan K. ile birlikte olay yerinin hemen üstündeki evde beraber alkol aldıkları esnada sokakta gürültü olduğunu, arkadaşı Doğan K.’nin ise gürültüye sinirlenerek tabancası ile seslerin geldiği yere doğru tel el ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

DAYISINI KANLAR İÇİNDE GÖRDÜ

Sokaktan gelen yardım sesleri üzerine Hüseyin Ü. sokağa inince dayısı Alim Kazancı’nın yerde kanlar içinde yattığını gördüğünü, daha sonra ise arkadaşı Doğan K.’nin olay yerinden kaçtığını söylediği belirtildi. Doğan K., Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucu İzmit Yahya Kaptan Mahallesinde saklandığı konteynırda yakalanarak gözaltına alındı. Daha önce işlediği yaralama suçundan 1 buçuk yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenilen ve cezaevi firarisi olan Hüseyin Ü. tutuklanarak cezaevine gönderilirken Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan ve hakkında 6 ayrı suçtan kaydı bulunan cinayet şüphelisi Doğan K. ise Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Bugün 14:00 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Kocaeli’de başladı, İstanbul’da bitti! mask
Kocaeli’de başladı, İstanbul’da bitti!
Gebze'de zabıta ve vatandaşlar arasında arbede mask
Gebze'de zabıta ve vatandaşlar arasında arbede
Kocaeli'de aranan 19 kişi huzur uygulamasında yakalandı mask
Kocaeli'de aranan 19 kişi huzur uygulamasında yakalandı
Üçyol tıkandı mask
Üçyol tıkandı
Evinin önünde kendini astı mask
Evinin önünde kendini astı
Sakarya'da bir aile yok oldu... mask
Sakarya'da bir aile yok oldu...
Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
"FETÖ ile flört et, hamile kal, şimdi de bakireyim diye gez" mask
"FETÖ ile flört et, hamile kal, şimdi de bakireyim diye gez"
SSK emeklisine 4 müjde birden mask
SSK emeklisine 4 müjde birden
Gebze'de zabıta ve vatandaşlar arasında arbede mask
Gebze'de zabıta ve vatandaşlar arasında arbede
Üçyol tıkandı mask
Üçyol tıkandı
İzmit'te vatandaş o ürüne yöneldi mask
İzmit'te vatandaş o ürüne yöneldi
Evinin önünde kendini astı mask
Evinin önünde kendini astı

GALERİ

İzmit’te işçilerin kaldığı konteyner yandı mask
İzmit’te işçilerin kaldığı konteyner yandı
İzmit'te feci cinayet! mask
İzmit'te feci cinayet!
Yoldan geçenler kokuyu fark etti, ekipler harekete geçti mask
Yoldan geçenler kokuyu fark etti, ekipler harekete geçti
İş yerine giren hırsız çaldığı bozuk paralarla yakalandı mask
İş yerine giren hırsız çaldığı bozuk paralarla yakalandı
Sağır ve dilsiz oğlunu öldürdü! mask
Sağır ve dilsiz oğlunu öldürdü!
Karamürsel'de kan donduran olay! mask
Karamürsel'de kan donduran olay!
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL