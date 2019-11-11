Sokakta gürültü yaptığı için öldürmüş!

Alınan bilgiye göre motosikletiyle evine gitmek üzere yola çıkan Alim Kazancı (34) İzmit Gültepe Mahallesi Beyhan Sokak üzerinde mahalleden arkadaşlarını görüce selam vermek için durdu. Kazancı, arkadaşları ile konuştuğu esnada nereden geldiği belli olmayan bir mermi ile başından vurularak ağır yaralanmış, ambulansla götürüldüğü İzmit Seka Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti.

SESLERE SİNİRLENİP RASTGELE ATEŞ ETTİ

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay yerinin yanındaki evde arkadaşı Doğan K. (30) ile birlikte alkol alan Kazancı’nın yeğeni Hüseyin Ü. (26) isimli şahsı gözaltına aldı. Sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen Hüseyin Ü., arkadaşı Doğan K. ile birlikte olay yerinin hemen üstündeki evde beraber alkol aldıkları esnada sokakta gürültü olduğunu, arkadaşı Doğan K.’nin ise gürültüye sinirlenerek tabancası ile seslerin geldiği yere doğru tel el ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

DAYISINI KANLAR İÇİNDE GÖRDÜ

Sokaktan gelen yardım sesleri üzerine Hüseyin Ü. sokağa inince dayısı Alim Kazancı’nın yerde kanlar içinde yattığını gördüğünü, daha sonra ise arkadaşı Doğan K.’nin olay yerinden kaçtığını söylediği belirtildi. Doğan K., Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucu İzmit Yahya Kaptan Mahallesinde saklandığı konteynırda yakalanarak gözaltına alındı. Daha önce işlediği yaralama suçundan 1 buçuk yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenilen ve cezaevi firarisi olan Hüseyin Ü. tutuklanarak cezaevine gönderilirken Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan ve hakkında 6 ayrı suçtan kaydı bulunan cinayet şüphelisi Doğan K. ise Kocaeli Adliyesine sevk edildi.