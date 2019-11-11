Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Gebze KOM Grup Amirliği ve Gebze Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği’nin ortaklaşa yapmış olduğu çalışmalar neticesinde uyuşturucu madde taşıdığı belirlenen bir araç takibe aldındı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından durdurularak narkotik köpeği ile arama yapılan aracın stepne lastiği içinde 36 paket halinde 21 kilo 450 gram Afyon sakızı ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere el konulurken gözaltına alınan sürücü H.U. isimli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.
Bugün 14:21 TSİ- Asayiş Güncelleme: Bugün 14:24 TSİ
Stepnenin içinden 21 kilo Afyon sakızı çıktı
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurularak arama yapılan bir aracın stepnesinden 21 kilo 450 gram Afyon sakızı ele geçirildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz