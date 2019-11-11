Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Gebze KOM Grup Amirliği ve Gebze Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği’nin ortaklaşa yapmış olduğu çalışmalar neticesinde uyuşturucu madde taşıdığı belirlenen bir araç takibe aldındı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından durdurularak narkotik köpeği ile arama yapılan aracın stepne lastiği içinde 36 paket halinde 21 kilo 450 gram Afyon sakızı ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere el konulurken gözaltına alınan sürücü H.U. isimli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.