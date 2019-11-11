Körfez Ticaret Odası’nda Kosova Heyeti Ağırlandı

Körfez Ticaret Odası’nda yapılacak olan ikili iş görüşmeleri öncesi meclis salonunda yapılana toplantıda konuşan Başkan Recep Öztürk ‘’Öncelikle Balkanlar bizim açımızdan vazgeçemeyeceğimiz bir parçamız olduğunun bilinmesini isteriz. Bu topraklarda çok ecdat yadigarı eserlerimiz var. Balkanlara gittiğinizde büyük bir sevgi ile karşılanıyorsunuz. topraklarda yaşayan insanlar bizleri seviyor, bizim asırlar boyunca oraya götürdüğümüz hizmetlerimiz hala daha hayırla dua ile anılarak ifade ediliyor. Oradaki doğal güzellikleri ve ecdat yadigârı Osmanlı eserleri ile insanların Türkiye’ye karşı olan sevgi ve muhabbeti ile gezilip görülmesi gereken yerler.Bu vesile ile tekrardan değerli misafirlerimize hoş geldiniz diyor, şehrimizde misafir etmekten büyük mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyoruz’’ dedi.

SÖĞÜT’’ GERÇEKLEŞTİRİLEN GÖRÜŞEMELERİN İLÇEMİZDE ÖNEMLİ KAZANIMLAR SUNMASINI TEMENNİ EDİYORUZ

Körfez Ticaret Odası’nda gerçekleştirilen Kosova İkili iş görüşmeleri öncesi gerçekleştirilen toplantıda konuşan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ‘’ Kosovalı iş heyetini ilçemizde ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Umarım yapılacak olan görüşmeler sonrasında iki ülke arasındaki ticareti ilişkilerde dostluk bağlarımız kadar kuvvetlenir’’ dedi.

İKİLİ İŞ GÖRÜŞMELERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Körfez Ticaret Odası konferans salonunda gerçekleştirilen ikili iş görüşmelerine Kosovalı heyette 18 firma katılırken alanlarına göre eşleştirilen firmalar Rus heyetle birebir görüşmeler gerçekleştirdiler. İkili görüşmelere Körfez Ticaret Odası İnşaat Müh. Hafriyat Yapı Denetim, Kereste Ahşap İnşaat Malz. Çelik Konst., Madencilik Madeni Yağ Kimya Petrol Taşocağı, Otomotiv Çelik Konstrüksiyon, gıda, mobilya tekstil,beyaz eşya, Tekstil, reklam Telekomünikasyon, Akaryakıt Gaz, Nakliye Lojistik, Gümrük, Denizci, Sigorta, Banka, Otomotiv Yedek Parça, Sağlık, Eğitim, Kuyumculuk, Mühendislik Tesisat Doğalgaz, Yapı sektörlerinden temsilciler katıldılar.