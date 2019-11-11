Süper Amatör Lig A Grubu’nda oynanan Suadiyespor – Çınarlıspor maçının ardından olaylar çıktı. Suadiyespor kalecisinin kırmızı kart görmesi ile başlayan olaylar sonucu Çınarlılı futbolcular saldırıya uğradı. Kimi futbolcuların yaralandığı görülürken, Çınarlıspor tarafı, olayları gerçekleştiren şahısları kınadı.
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Suadiye’de futbolculara saldırı!
Süper Amatör Lig A Grubu’nda oynanan Suadiyespor – Çınarlıspor maçının ardından Çınarlılı futbolcular saldırıya uğradı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz