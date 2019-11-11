SAL’da devre arası tatili başladı

Süper Amatör Futbol Ligi A ve B Grubu’nda sezonun ilk yarısı, dün akşam oynanan İhsaniye-Diliskelesi maçıyla tamamlandı. Gazetemiz baskıya girerken bu maç henüz başlamamıştı. A Grubu maçında Diliskelesi dün akşamki maçı kazanırsa zirveye çıkacaktı. Aksi halde ise Arslanbey G.B. devre arası tatiline lider girecekti. B Grubu’nda ise lider Yuvacıkspor, sezonun erken finali olarak nitelendirilen maçta Değirmendere ile deplasmanda 1-1 berabere kalırken, tatile 2 puan farkla zirvede girdi.

DEĞİRMENDERE LİDERİ GEÇEMEDİ: 1-1

Süper Amatör Futbol Ligi B Grubu’nda şampiyonluk mücadelesi veren 15 puanlı Değirmenderespor, 17 puanla lider Yuvacıkspor’u konuk etti. Karşılaşma 1-1 sona erdi, Yuvacık liderliğini korudu. Maçın ilk yarısında daha atak ve gol pozisyona giren lider Yuvacıkspor, üç net gol pozisyonundan yararlanamadı. Ev sahibi Değirmenderespor ise maçın ilk yarısında iki net gol pozisyonundan yararlanamadı. Maçın ikinci yarısında yine hızlı başlayan deplasman takımı Yuvacıkspor, net gol pozisyonundan 47. dakikada Furkan Uzun ile yararlanamadı. Furkan’ın vuruşu avuta çıktı. Değirmenderespor 70. dakikada golü bulurken, sol taraftan ortalanan topa ceza sahasın içinde Burak dokundu, takımını 1-0 öne geçirdi. Yuvacıkspor ise golün ardından iki dakika sonra, orta alandan ortalanan topta ceza sahası içinde rakip futbolcu elle müdahale edince penaltı kazandı. Maçın hakemi Enes Kulaksız direkt penaltı verdi. Topun başına günün yıldızı Furkan Uzun geçti ve penaltıyı gole çevirerek durumu 1-1 yaptı. Maçta başka gol olmayınca lider Yuvacıkspor puanın 18’e çıkardı ve devre arası tatiline zirvede girdi. Takipçisi Değirmenderespor ise 16 puanda kaldı.

KARAOSMANOĞLU TEŞEKKÜR ETTİ…

Yuvacıkspor Kulübü Başkanı Abdülkadir Karaosmanoğlu, maç sonrasında yaptığı açıklamada “Değirmenderespor yönetimi, taraftarı, futbolcusu, teknik heyeti, sağlıkçısı, malzemecisi, kısacası tüm camiaya teşekkür ediyoruz. Bizi çok iyi ağırladılar. Sporun sadece sahada olmadığını gösterdiler. Biz de kendilerini en iyi biçimde ağırlayacağız. Yuvacıkspor olarak felsefemiz budur. Şampiyonluk değil, önce centilmenliktir” dedi. Değirmendere Stadı’nda oynanan derbi niteliği taşıyan karşılaşma öncesi, Yuvacıkspor’da lisansların kulüpte unutulması bir anda telaş yaşattı. Yuvacıkspor teknik heyet ve görevlileri lisanslarını köyde unutunca esame listesi yazıldı, ancak lisanslar maçın başlamasına 20 dakika kala yetiştirildi. Bu arada Gölcükspor eski başkanı Ahmet Şahin ve Adem Ellibeş de maçı izledi.

DEĞİRMENDERESPOR: 1

YUVACIKSPOR: 1

STAT: Değirmendere (S.Lig B)

HAKEMLER: Enes Kulaksız ***, Kağan Yıldızlar ***, Ömet Tan ***

DEĞİRMENDERESPOR: Yusufcan ***, Murat **, Bedirhan ***, Hasan **, Volkan **, Sezgin ***, Burak ***, İsmail ** (Adem **), İbrahim Hamza ** (Ali Rıza *), Berkan ** ** (Sami ?), İbrahim Gürel ***

YUVACIKSPOR: Abdullah ***, Muhammet ***, Kadir **, Harun ***, Onur Cebeci ***, Furkan Uzun ***, Yasin ***, Bedirhan *** (Ömercan *), Muhammet Tanrıverdi ***, Yunus ** (Cihat **), Furkan Filiz ***

GOLLER: Burak DK.70 (Değirmenderespor),Furkan Uzun DK.72 (P)