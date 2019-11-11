Yalovalılar yine yaptı yapacağını

Spor Toto BAL 10. Grup 8. maçına çıkan İlimtepe Kullar 1975, rakibine yenilirken maddi hasara da uğratıldı. Kocaeli kentiyle ezeli rekabeti sürdüren ve yıllardır terör estiren Yalovalılar, bir adım bile ilerlemediklerini bir kez daha gösterdi. Yalovaspor taraftarı, Pazar günü Kullar Stadı’nda gelerek maçın başından sona kadar sürekli tacizde bulundu ve olay çıkardı. Güvenlik güçleri, olayları bastırmakta güçlük çekerken, yüksek düzeyde maddi hasar verdi. Maçı da 2-1 kazanmalarına rağmen, İlimtepe Kullar 1975 Kulübü’nü taciz eden Yalovalılara ağır bir fatura çıkması bekleniyor. Maçın gözlemcileri de olayları tek tek not etti.

HAKEM MAÇI KATLETTİ…

Bu arada Kullarspor Başkanı Fahri Altıntaş hakeme ateş püskürdü. Altıntaş “Müsabakayı katleden ve bariz penaltımızı vermeyen maçın hakemiyle misafir tribün alanımıza zarar veren seyircilerimize taşlı saldırıda bulunan ve üç seyircimizin yaralanmasına neden olan kendini bilmez Yalovaspor taraftarlarını kınıyoruz. Yalovaspor başkanı ve yöneticilerine ise aklı selim tutumlarından dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.