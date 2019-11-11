Karamürsel’in önlenemez yükselişi sürüyor: 1-2

Karamürselspor, BAL 11.Grup’ta tırmanışını sürdürüyor. 90’lı yılların 3.Lig efsanesi, yıllardır sessiz kalırken, bu sezon yeniden patlama yaşadı ve BAL’a yükselirken, bu ligde de ses getirmeye başladı. 5. sıraya yükselen ve zirve ile arasında sadece 5 puan kalan Karamürselspor, zorlu Edirne Uzunköprü deplasmanından da 2-1’lik galibiyetle dönerken parmak ısırttı. Temsilcimiz bu hafta, 16 puanla Tekirdağ ile zirveyi paylaşan Bigaspor ile evinde adeta 6 puanlık bir zirve maçına çıkacak. Gruptaki bir diğer temsilcimiz Başiskele Doğantepe ise 4-1’lik iç saha yenilgisiyle şoke etti. Maddi sıkıntılar takımı olumsuz etkiliyor.