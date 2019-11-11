Hem Ata’mızı andık hem de 3 puanı aldık!..

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 81. yılında, Kocaelispor tribünlerinde de Ata’mız en iyi şekilde anıldı. Taraftar, Kocaeli Stadı’nda 10 Kasım ile özel bir çalışma yaptı ve bunu Maraton tribününde açtı. 1938 – Atatürk görseli tüyleri diken diken etti. Kuzey Kale Arka tribünlerdeki “Kahraman Olun” ve Mustafa Kemal Atatürk’ün pankartı dikkat çekiciydi. Maç öncesi Ata’mız anıldı, Atatürk ve silah arkadaşları için tezahüratlar yapıldı. İki takım futbolcuları “Gençliğiz, geleceğiz, Atam İzindeyiz pankartı ile sahaya çıktı. Üzerine Kocaelispor da kazanınca 12. adam için hem öncesi hem de maç sonrası dört dörtlük geçti.