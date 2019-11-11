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Dün 22:00 TSİ- Spor G: Dün 22:40 TSİ

Hem Ata’mızı andık hem de 3 puanı aldık!..

Kocaelispor’un Yakup, Burak Süleyman ve Kemal Can Aydemir’in golleri ile 3-0 galibiyeti ile sonuçlanan Fatsa Belediyespor maçı öncesi birbirinden güzel ve anlamlı kareler objektiflerimize yansıdı.

Erdem ÖVÜÇ
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Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 81. yılında, Kocaelispor tribünlerinde de Ata’mız en iyi şekilde anıldı. Taraftar, Kocaeli Stadı’nda 10 Kasım ile özel bir çalışma yaptı ve bunu Maraton tribününde açtı. 1938 – Atatürk görseli tüyleri diken diken etti. Kuzey Kale Arka tribünlerdeki “Kahraman Olun” ve Mustafa Kemal Atatürk’ün pankartı dikkat çekiciydi. Maç öncesi Ata’mız anıldı,  Atatürk ve silah arkadaşları için tezahüratlar yapıldı. İki takım futbolcuları  “Gençliğiz, geleceğiz, Atam İzindeyiz pankartı ile sahaya çıktı. Üzerine Kocaelispor da kazanınca 12. adam için hem öncesi hem de maç sonrası dört dörtlük geçti.

Dün 22:00 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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