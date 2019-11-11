Selahaddin Dinçel: Çocuklar gereğini yaptı

Dinçel maç boyunca oyunun kontrolünü ellerinde tuttuklarını belirtti ve şu ifadelere yer verdi: İki maçta 6 puan aldıktan sonra üçüncü maçı da mutlak kazanmamız gerekiyordu. Fatsa maçı evimizdeydi ve şartlar ne olursa olsun iyi geçmesi gerekiyordu. Çocuklar gereğini yaptı ve net bir skorla müsabakayı kazandık. Skor daha farklı olabilirdi. Takımın arzusu, coşkusu, oyunun kontrolünü elinde tutması, istediği gibi tempoyu düşürüp yükseltmesi sevindirici.

HİÇ BİR PROBLEM YAŞAMADIK

Biliyorsunuz ki Mesut iyi bir orta saha oyuncusu. Hafta içinde yaptığımız değerlendirmelerde Mesut’un savunmada da bize katkı sağlayabileceğini düşündük. Gayet iyi oynadı ve hiçbir problem yaşamadık. Üst üste 3 maçı kazanarak bir seri yakaladık. Haftaya Kemerspor maçımız ve o maçtan da inşallah hep birlikte 3 puan ile ayrılacağız.