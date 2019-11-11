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Süleyman: İki ciddi tokat yedik; kendimize geldik

Kocaelispor’un kaptanı Burak Süleyman, Tepecik ve Karşıyaka’da ciddi iki tokat yediklerini ancak sonraki süreçte alınan galibiyetlerin ardından kendilerine geldiklerini belirtti.
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Kocaelispor’un kaptanı Burak Süleyman, Tepecik ve Karşıyaka’da ciddi iki tokat yediklerini ancak sonraki süreçte alınan galibiyetlerin ardından kendilerine geldiklerini belirtti. 1994 doğumlu futbolcu “İçerideki maçları -Erken bitirelim- diye oynuyor, 90 dakikaya yayabileceğimiz performansımızı 60-70’lerde bitiriyoruz” ifadelerine de yer verdi.

8-9. HAFTA VE SONRASI

Yeni teknik adam Selahaddin Dinçel’in gelişi ile birlikte seri yakaladıklarını belirten Kaptan Süleyman, Fatsa Belediyespor maçının ardından şu ifadelere yer verdi: Hocamız ile birlikte 3’te 3 yaparak iyi bir seri yakaladık. Yeni kurulmuş bir takımdık. 8-9. haftadan sonra bir çıkış yakalayacağımızı biliyorduk. Karşıyaka ve Tepecik’ten çok ciddi iki tokat yedik.

HİÇ FARK ETMİYOR

Karşıyaka maçından sonra da dibe vurmuştuk. O maçtan sonra toparlanmamız gerektiğinin farkındaydık. En başta mental olarak hazırlandık ve bunun karşılığını da almaya başladık. Rakibin kim olduğuna bakmaksızın her maça en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Yok Erokspormuş, yok Tepecikspormuş, yok Kozanspormuş hiç fark etmiyor.

HER MAÇA ASILACAĞIZ

Kesinlikle bilinmelidir ki, her maça asılacağız. Son 3 maçta oyun anlamında gerçekten bir fark var. Az önce de söyledim. 2. hafta Barcelona gibi top oynamayı bekleyemezsiniz. Kocaelispor’da oynadığımız için her maçı 3-4 farklı kazanalım isteniyor. İnşallah biz de bunu başarırız.

Bugün 14:53 TSİ - Spor

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