Batu dönüyor!..

Kocaelispor’un başarılı savunma oyuncularından Taha Batuhan Yayıkçı, sarı kart cezası olduğu için Fatsa Belediyespor ile oynanan maçı tribünden babası Vahap Yayıkçı ile birlikte izledi. Genç ve başarılı stoper “Dışarıdan izlemek çok zor” diyerek heyecan içinde mücadeleyi takip etti. Takımın hem karakteri hem de futbolu ile çok beğenilen ismi, teknik adam Selahaddin Dinçel’in şans vermesi halinde Kemerspor deplasmanında takımdaki yerini alabilecek. Bu arada Kocaelispor’da Serdar Ümit Deniz, Semih Karadeniz ve Yakup Alkan kart sınırında bulunuyor. Talha, Sefa ve Feridun’un 2 sarı kartı var.