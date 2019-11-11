Kocaelispor’da A takım forması ile ilk maçına çıkan Mervan Yusuf Yiğit, Fatsa Belediyespor basının karşısına geçti. 2001’li futbolcu teknik adam Selahaddin Dinçel’e teşekkür etti ve “Hocama, bana güvendiği ve forma şansı verdiği için teşekkür ediyorum. İlk defa oynadım. Sahaya çıktığımda çok heyecanlandım. Gol atmak isterdim ancak bunu başaramadım. İnşallah üzerine koyacağım” ifadelerine yer verdi.
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Mervan: Hocama teşekkür ediyorum
Kocaelispor’da A takım forması ile ilk maçına çıkan Mervan Yusuf Yiğit, Fatsa Belediyespor basının karşısına geçti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz