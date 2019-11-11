Mervan: Hocama  teşekkür ediyorum

Kocaelispor’da A takım forması ile ilk maçına çıkan Mervan Yusuf Yiğit, Fatsa Belediyespor basının karşısına geçti. 2001’li futbolcu teknik adam Selahaddin Dinçel’e teşekkür etti ve “Hocama, bana güvendiği ve forma şansı verdiği için teşekkür ediyorum. İlk defa oynadım. Sahaya çıktığımda çok heyecanlandım. Gol atmak isterdim ancak bunu başaramadım. İnşallah üzerine koyacağım” ifadelerine yer verdi.