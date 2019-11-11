Erol Durbakan gözyaşlarıyla bıraktı!..

Kocaelispor’un eski stoperlerinden, BAL’daki şampiyonlukta pay sahibi olan ve yeni sezonda Fatsa Belediyespor’da mücadele eden Erol Durbakan, Kocaelispor’a rakip oldu. Başarılı futbolcu ilk yarıdaki bir pozisyonun ardından topsuz alanda bir anda kendini yere bıraktı. Acı çeken futbolcu sol ayak bileği ile aşil tendonundan sakatlandı. Oyuna devam edemeyen Erol gözyaşları ile maçı erkenden bırakmak zorunda kaldı. Erol’un son durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz