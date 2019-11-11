Hüseyinoğlu: Erken yediğimiz gol iyi olmadı

Fatsa Belediyespor Teknik Direktörü Niyazi Hüseyinoğlu, Kocaelispor maçının basının sorularını yanıtladı. Genç teknik adam “Erken yediğimiz golle geriye düştük. Ona rağmen toparladık, hatta 2-3 pozisyon da bulduk. Ama bireysel hatadan yediğimiz golle skor 2-0 oldu. Tabii ki bundan sonra oyunu geri getirmek kolay olmadı. Kırılma anlarındaki fırsatları değerlendirebilseydik skor farklı olabilirdi. Yapacak bir şey yok. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Özellikle de sahamızdaki maçlarda hata yapma lüksümüzün olmadığını biliyorum” dedi.