Esenler Erok, İzmit’e dinlenerek gelecek

Erbaaa ve Tepecik maçlarının ardından Fatsa’yı da kayıpsız geçen Kocaelispor bu sezonki ilk gündüz maçını kazanarak puanını 25’e çıkardı. Son dakikalarda Kemer karşısında galibiyeti elde eden ve önümüzdeki haftayı bay geçecek olan Erok, son bölümde attığı golle Kemer’i yendi ve Kocaelispor ile aynı puana ulaştı. Proje takımı olan ve Başakşehirspor tarafından finans edilen Erokspor önümüzdeki haftayı bay geçecek ve teknik ekip Antalya’daki Kemerspor – Kocaelispor maçını yakından takip edecek. Kısacası İstanbul ekibi iki hafta sonra İzmit’e hem dersine çalışmış hem de dinlenmiş olarak gelecek.