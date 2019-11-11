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Yükümlülerden halka bin adet Fidan dağıtımı başladı

Tarım Orman Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı işbirliğinde gerçekleştirilen Denetimli Serbestlik yükümlülerinin ve çalışanlarının katkılarıyla Geleceğe Nefes Kampanyası'nda bin adet fidan dağıtımı adliye binası önünde başladı
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Tarım Orman Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı işbirliğinde gerçekleştirilen Denetimli Serbestlik yükümlülerinin ve çalışanlarının katkılarıyla Geleceğe Nefes Kampanya’sında bin adet fidan dağıtımı adliye binası önünde başladı. Etkinliğe Denetimli Serbestlik Müdürü Cenk Arslan, Denetim Serbestlik Müdürlüğü çalışanları Öğretmen Mehmet Gökçe, Sosyolog Asiye Soylu Keskin, İnfaz Koruma Memuru Hasan Çayır, Sosyal Çalışmacı Meltem Erenel ve çok sayıda vatandaş katıldı

17:30'DA SONA ERECEK

Fidan dağıtımı etkinliği hakkında bilgi veren Denetim Serbestlik Müdürlüğü’nde görevli sosyal çalışmacı Meltem Erenel; "Tarım Orman Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı işbirliğinde “Geleceğe Nefes Kampanyası kapsamında Ağaç dikimi ve Fidan dağıtımı başladı. Beş denetim serbestlik yükümlüsü, dört denetimli serbestlik görevlisi ve adliye çalışanları tarafından dağıtımı yapılan bin adet çam fıstığı fidanı dağıtımı saat 17.30’da sona erecektir”

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