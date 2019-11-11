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Bir teknik adam takıma bu kadar mı dokunur ?..

Kocaelispor, Fatsa Belediyespor karşısında yüksek pas yüzdesi, topla oynama oranı ile dikkat çekti. Teknik adam Selahaddin Dinçel’in gelmesiyle birlikte, gerek psikolojik gerekse de saha içi düzeninde belirgin ve çıkış söz konusu. Takıma adeta sihirli değnek değmiş gibi bir görüntü oluşuyor

Erdem ÖVÜÇ
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Kocaelispor, beklendiği gibi Fatsa maçına tahmin edilen kadroyla çıktı. Yeşil Siyahlılarda kalede Ercüment, savunmanın sağında Semih, solunda Erdinç, ortasında Kemal Can ve Mesut, önlerinde Sefa ve Serdar Ümit, sağda Gökdeniz, solda Burak Süleyman, forvete yakın bölgede Talha, ileride de Yakup 11’i ile sahadaki yerini aldı.

İÇ SAHADAKİ EN BAŞARILI İKİNCİ TAKIMIZ

5 iç saha maçında 4 galibiyet 1 de yenilgi elde eden Yeşil Siyahlılar, bu sezon iç sahadaki 15. puanına da ulaşmak için mücadele etti. 90 dakika boyunca oyunun hakimi olan Yeşil Siyahlılar, maçı bir anlamda ilk yarıda kopardı. Turgutlu’nun da puan kaybetmesi ile Fatsa’yı 3-0’la geçen Kocaelispor, 16 puanlı Erokspor’un ardından, 15 puanla sahasında en çok puan toplayan ikinci takım oldu.

DİNÇEL HAFTA ARASINDA DA DEMİŞTİ

3-0’lık galibiyetin ötesinde takımın göze hoş gelen futbolu, öne geçince kapanmaktan ziyade bol pasa ve sete dönüşen sistemi keyif verdi. Selahaddin Dinçel hafta arasındaki açıklamasında “Futbolda en çok karşı olduğum olaylardan biri zaman geçirmektir. Zamana oynamak demek yere yatmak, sahaya sağlıkçı çağırmak, ağır davranmak değildir. Top sendeyken bol pas yaparak da zamana oynayabilirsin” demişti.

TARİHİ FARK DA OLABİLİRDİ

Dinçel öte yandan “Zaman zaman meslektaşlarım ile bu konuda tartıştığım anlar da olmuştur” ifadelerine yer vermişti. Bu sözün yansımaları, Fatsa maçında desteklendi. Kocaelispor öne geçse de oyunu çirkinleştirmediği gibi, topla oynama süresini ve pas sayısını hayli yüksek tutarken, hatırı sayılır sayıda elverişli pozisyon da üretti. Kısacası zamana oynamanın en anlaşılır, en sağlıklı örneği Fatsa Belediyespor maçında net bir şekilde görüldü.

Bugün 18:00 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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