Yakup – Süleyman iş birliği!..

Kocaelispor, sahasında oynadığı ve 3-0 kazandığı Fatsa Belediyespor maçının ilk yarısını 2-0 önde tamamladı. Erbaa ve Alemdağ maçlarında olduğu gibi, Fatsa karşılaşmasında da perdeyi Yakup açarken, Süleyman takımı rahatlatan skoru yakaladı. Malatya’dan kiralık olarak gelen Yakup Alkan ve Kaptan Burak Süleyman, Fatsa maçında da fileleri havalandırarak bu sezonki 6. gollerine ulaştı. Ayrıca Yakup’un 2, Burak Süleyman’ın da 4 asisti bulunuyor. Bu iki futbolcu üst üste 3 maçtır fileleri de havalandırarak Kocaelispor adına kırılması güç bir istatistiğe de sahip oluyor.