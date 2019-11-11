Mesut, 89. maçına çıktı

Kocaelispor’da sarı kart cezalısı Taha Batuhan’ın yerine Fatsa Belediyespor karşılaşmasında stoperde Mesut Özdemir oynadı. 1993 doğumlu futbolcu 89. maçında sanki 40 yıllık stoper gibiydi. Geçen sezon da ihtiyaç olduğu zaman savunmaya geçen Mesut, Fatsa maçındaki tek hatasını mücadelenin son anlarında kaptırdığı topla yaptı. Kocaelispor kariyerindeki toplamda 89. maçına çıkan ve bu sezon Hodri Meydan’ın kuruluş tarihi olan 1989’un 89’unu terleten Mesut, pozisyonun ardından arkadaşlarından özür dilerken 90 dakika boyunca ortaya koyduğu kusursuz performansı ile ayakta alkışlandı.

MESUT’UN KOCAELİSPOR MAÇ KARNESİ:

2019-2020: 11 maç

2018-2019: 35 maç

2017-2018: 16 maç

2016-2017: 27 maç

TOPLAM: 89 maç