Grubun en golcü takımıyız...

Teknik adam Selahaddin Dinçel’in takımın başına gelmesi ile Kocaelispor’un gol iştahı da arttı. Erbaa maçında 2, Alemdağ maçında 6 ve son olarak da Fatsa maçında 3 olmak üzere toplamdaki gol sayısını 23’e çıkaran Yeşil Siyahlılar, en yakın rakibi Erok’a 5 gol fark attı. Burak Süleyman ve Yakup’un 6’şar gol attığı Yeşil Siyahlılar ilk 9 maçta 12 kez ağları havalandırırken 11 golü son üç haftaya sığdırdı.

EN GOLCÜ TAKIMLAR:

Kocaelispor: 23

Erokspor: 18

Turgutlu: 17

Ağrı 1970: 16

Cizrespor: 16

Alemdağ: 16

TÜM GRUPLARDAKİ EN GOLCÜ TAKIMLAR:

Nazilli Belediye: 25 (3. Lig 3. Grup)

Serik Belediye: 24 (3. Lig 1. Grup)

KOCAELİSPOR: 23 (3. Lig 2. Grup)

Artvin Hopa: 23 (3. Lig 1. Grup)

Karacabey Belediye: 22 (3. Lig 3. Grup)