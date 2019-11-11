Grubun en golcü takımıyız...

Teknik adam Selahaddin Dinçel’in takımın başına gelmesi ile Kocaelispor’un gol iştahı da arttı. Erbaa maçında 2, Alemdağ maçında 6 ve son olarak da Fatsa maçında 3 olmak üzere toplamdaki gol sayısını 23’e çıkaran Yeşil Siyahlılar, en yakın rakibi Erok’a 5 gol fark attı. Burak Süleyman ve Yakup’un 6’şar gol attığı Yeşil Siyahlılar ilk 9 maçta 12 kez ağları havalandırırken 11 golü son üç haftaya sığdırdı.
EN GOLCÜ TAKIMLAR:
Kocaelispor: 23
Erokspor: 18
Turgutlu: 17
Ağrı 1970: 16
Cizrespor: 16
Alemdağ: 16
TÜM GRUPLARDAKİ EN GOLCÜ TAKIMLAR:
Nazilli Belediye: 25 (3. Lig 3. Grup)
Serik Belediye: 24 (3. Lig 1. Grup)
KOCAELİSPOR: 23 (3. Lig 2. Grup)
Artvin Hopa: 23 (3. Lig 1. Grup)
Karacabey Belediye: 22 (3. Lig 3. Grup)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz